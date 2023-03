Il trucco del microonde ti sconvolgerà: non riuscirai a farne più a meno

Al giorno d’oggi gli elettrodomestici sono ormai entrati a far parte della nostra completa quotidianità, riuscendo così a svolgere gran parte delle nostre azioni quotidiane all’interno dell’ambiente domestico.

Tra lavatrice, lavastoviglie, forno elettrico, forno a microonde, asciugatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso ogni giorno, considerando anche tutto il consumo energetico che essi comportano e il dispendio che ne deriva, soprattutto andando a considerare il caro energia che sta affliggendo tutto il continente europeo di questi ultimi tempi.

Oggi in particolare daremo un particolare focus al forno a microonde, elettrodomestico ormai sempre più comune nelle case di milioni e milioni di italiani, per cuocere gli alimenti di pranzo e cena in maniera davvero semplice e veloce.

Come ogni elettrodomestico che si rispetti, anche il microonde non fa di certo eccezione alla regola e necessita di una costante pulizia e manutenzione, dal momento che tende a sporcarsi e incrostarsi per il continuo contatto con gli alimenti che vi introduciamo, ed è bene quindi pulirlo in maniera certosina per non comprometterne il suo regolare funzionamento. Come facciamo a pulire il forno a microonde in maniera davvero efficace? Scopriamo quali sono i metodi più utilizzati e indicati per una pulizia completa.

Prendete innanzitutto una bacinella d’acqua, all’interno della quale spremerete il succo di due limoni, assieme ai pezzi rimanenti. Inserite il recipiente all’interno del microonde stesso, per poi subito dopo attivare la potenza massima di riscaldamento del forno.

Come funziona

Con l’aumento concomitante del calore, l’acqua si trasformerà conseguentemente in vapore acqueo, e andrà proprio ad intaccare tutte le pareti adiacenti del forno a microonde, che sono reduci da giorni (se non settimane) di continue incrostazioni dovute al contatto (diretto o indiretto) con diversi alimenti. Questo permetterà a tutte le sostanze grasse di staccarsi dalla superficie interna della parete del microonde, e di conseguenza il forno a microonde verrà ripulito da tutte queste sostanze.

A questo punto inizia lo step successivo, in cui dovrete munirvi di un panno preferenzialmente inumidito, che andrete a passare su tutte le pareti interne, in modo tale da rimuovere le tracce più insistenti di sporco. Questo è un metodo davvero utile, considerando che si tratta di una metodica assolutamente economica, e che non prevede tra le altre cose l’utilizzo di prodotti altamente inquinanti per l’ambiente.

Il limone precedentemente tagliato, inoltre, può essere utilizzato in cucina per diversi scopi, evitando così di sprecarlo.