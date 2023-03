Fedez, dopo mesi chiarisce il rapporto con la moglie: “sto attraversando un periodo…”

Fedez è un cantante italiano, al momento uno dei più discussi ogni giorno, è quotidianamente sulle prime pagine dei tabloid italiani e non solo. Di lui e la moglie, Chiara Ferragni, si parla ogni giorno e recentemente i fan sono molto preoccupati.

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, ormai è conosciuta a livello internazionale come i Ferragnez. I due sono un duo esplosivo, c’è sempre qualcosa che li conduce ad essere oggetto della critica italiana, questa volta riguarda la loro relazione.

Negli ultimi mesi i due sembrano essere l’oggetto principale del gossip italiano, il motivo è ciò che sta succedendo dopo lo scandalo di Sanremo, in diretta televisiva. Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo e alla conduzione della 73esima edizione, affianco ad Amadeus e Gianni Morandi, c’era Chiara Ferragni.

Il Festival ha raggiunto un numero molto elevato di share e audience, la Ferragni è stata al centro dell’attenzione dei riflettori e ha stupito tutti, nel Frattempo però, sono avvenuti anche diversi colpi di scena e tra questi, uno dei più criticati e sconvolgenti riguarda i Ferragnez e ora non si parla di altro.

Durante le serate del Festival, Chiara è stata apprezzata tantissimo dal pubblico e anche la presenza di Fedez in prima fila lo è stata, fin quando non è successo qualcosa che ha rovinato tutto. Il cantante in gara, uno dei 22 Big, Rosa Chemical ha baciato davanti a tutti Fedez.

Cosa è successo dopo il Festival?

Ciò che è accaduto durante il Festival di Sanremo, ha lasciato tutti senza parole: il bacio passionale che è stato ripreso in primo piano dalle telecamere, ha costretto Amadeus a mandare in onda la pubblicità e Chiara ha poi portato il marito nel backstage per discuterne. Da quel giorno i due non appaiono più insieme, come loro solito su Instagram e la critica parla di un possibile divorzio.

I seguaci della coppia attendono da giorni qualche notizia certa direttamente dalla coppia. Nelle ultime ore Fedez ha condiviso con i fan nelle storie di Instagram un dettaglio che ha preoccupato tutti.

La preoccupante storia di Fedez

Solo una settimana fa, Fedez ha condiviso su Instagram alcune storie dove parlava e tutti hanno notata qualcosa che non andava, infatti poi stesso il cantante ha raccontato di avere da poco un problema di balbuzia.

Oggi invece, sempre in una storia ha scritto: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non centra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”.