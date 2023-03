Bollette, finalmente la diminuzione: Italiani in festa

Nel corso degli ultimi tempi abbiamo assistito ad un aumento pressoché incontrollato e senza criterio del costo delle bollette mensili dell’energia.

Ma procediamo prima con ordine: per chi non lo sapesse, tutto è iniziato esattamente un anno fa, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, che si è portata dietro di sé delle conseguenze non da poco a livello di tutto il panorama europeo.

In primis ovviamente l’aumento del costo dell’energia, sia per quanto riguarda il gas metano che l’energia elettrica. È proprio questo aumento in particolare che ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, tanto per citarne una) ad aumentare il costo delle bollette mensili dell’energia, causando non poco malessere a livello della stragrande maggioranza dei cittadini europei.

Finalmente potrebbero arrivare buone notizie a tal proposito, con una vera e propria riforma delle bollette, così come la definiscono: scopriamo insieme nei dettagli di cosa si tratta.

A prender parola a tal proposito è stata la ANFN, acronimo che sta per Associazione Nazionale Famiglie Numerose, la quale avrebbe avanzato una proposta davvero interessante per venire incontro alle famiglie più bisognose, con l’introduzione di un eventuale “quoziente familiare”, che potrebbe essere applicato in corrispondenza delle tariffe dell’energia elettrica e del gas metano, in ottemperanza a quella che è la cosiddetta equità orizzontale.

Queste agevolazioni fiscali, in base a quanto dichiarato dall’associazione e dalle parole di Claudia Caltabianco, avranno inizio a partire dal prossimo 1 aprile, fino ad arrivare alla fine del secondo trimestre dell’anno, proprio per venire incontro alle famiglie che non possono permettersi di sostenere bollette così ingenti.

Gli obiettivi futuri

Due in particolare sarebbero gli obiettivi che l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose starebbe tentando in questi tempi di perseguire: prima di tutti l’eliminazione degli scaglioni di consumo, che si rivelano molto penalizzanti da un punto di vista economico per tutti i nuclei famigliari numerosi.

Oltre a questo, il secondo obiettivo sarebbe quello di riconoscere la quota pro-capite per ogni persona facente parte di quello specifico nucleo, dal momento che si andrebbe a premiare (così facendo) la loro parsimonia e il loro comportamento virtuoso nell’impiego dell’energia elettrica, a parità di consumo rispetto a nuclei famigliari composti da due persone o poco più. Ricordiamo infatti che comportamenti di questo tipo non sono mai stati premiati e riconosciuti ad oggi.

Non ci resta dunque che attendere come evolverà la situazione delle tariffe legate alle bollette, con un particolare focus sulle famiglie più numerose, confidando in futuri aggiornamenti nel corso delle prossime settimane o mesi.