Amadeus, la confessione davanti a tutti: non l’ho fatto io

Amadeus è al centro della cronaca e del gossip italiano ogni giorno, soprattutto negli ultimi mesi per via del Festival di Sanremo. Le storie che il conduttore ha condiviso oggi con i fan fanno preoccupare molto.

Amadeus, nome d’arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un noto conduttore televisivo, radiofonico, deejay e show man italiano. Oggi ha 60 anni, che porta molto bene in modo particolare per la sua grinta, determinazione e volontà che applica alla sua lunga e brillante carriera.

Il conduttore è originario di Ravenna, città in cui è anche cresciuto fin quando non ha avviato la sua carriera lunga e di successo nel panorama dello spettacolo italiano. Amadeus inizia ad essere noto negli anni ’80, quando lavora in Radio Deejay per poi passare in Mediaset, divenendo così un grandissimo conduttore, amato da tutto il pubblico italiano.

Un ruolo molto importante nel mondo dello spettacolo italiano, Amadeus lo ha a partire dal 2020, quando diviene conduttore e direttore artistico del noto e atteso programma televisivo il Festival di Sanremo. Da quell’anno ne è stato riconfermato tale per i successi quattro anni.

Pochissime settimane fa Amadeus è stato uno dei protagonisti del palco dell’Ariston, conducendo il Festival di Sanremo, dal 7 all’11 febbraio. Il conduttore ha come sempre, fatto un ottimo lavoro, divertendo ed emozionando il pubblico.

Amadeus: la mente dell’Ariston

Il Festival di Sanremo è uno dei programmi televisivi italiani più acclamati dagli italiani, la prima edizione risale al ‘lontano’ 1951. Ogni anno arriva il countdown della futura edizione, quest’anno è stata la 73esima. Amadeus è stato affiancato sul palco dei fiori, dall’influencer Chiara Ferragni e dal cantautore amatissimo dagli italiani Gianni Morandi.

I 22 big in gara si sono esibiti, il successo andato oltre le aspettative: lo share dello show non mai stato così elevato. Ci sono stati molti scandali durante le serate e la messa in onda, questi hanno sollevato polemiche e critiche. Il Leone d’Oro è stato consegnato al vincitore, Marco Mengoni, votato da tantissimi e apprezzato da tutti gli italiani. Durante una delle prime sere, la Ferragni ha iscritto Amadeus su Instagram, prima aveva solo il profilo di coppia con la moglie.

La confessione di Amadeus nelle storie

Ora che Amadeus è diventato più social, non perde occasione per condividere tutto con i fan, quotidianamente infatti, pubblica moltissime storie confidando tutto ai seguaci. Tra le ultime storie, la sua confessione ha preoccupato molto tutti.

Il conduttore ha dato il buongiorno a tutti e ha detto: “Sto facendo una bella colazione, anche perchè ieri sera non ho cenato e ora ho molta fame.”, inquadrando la tavola apparecchiata per la colazione.