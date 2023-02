Contatore, con il trucco del tondino non paghi più nulla: è illegale completamente ma lo fanno in tantissimi

Il caro energia è una situazione che sta letteralmente mettendo in ginocchio sia gli abitanti italiani che europei più in generale.

Il tutto è iniziato circa un anno fa, all’alba dei primi conflitti in Ucraina, che hanno destabilizzato tutto il continente portando diverse conseguenze importanti a livello di tutto il territorio europeo. Se infatti inizialmente il problema era l’aumento del costo dei generi alimentari (che si è poi riflettuta in un’inflazione su tutto il settore specifico), a questo è poi succeduta un’impennata assurda e mai vista prima d’ora del costo dell’energia di gas metano ed elettrica.

Per fortuna il governo italiano è intervenuto immediatamente a tal proposito, attuando diversi provvedimenti (con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo, tralaltro) volti a dare una mano alla popolazione che più ha bisogno.

Tra gli aiuti principali ricordiamo il bonus energia pari a 150 euro (che si possono detrarre tranquillamente alla voce dei consumi sulle bollette mensili dell’energia), così come le detrazioni e agevolazioni fiscali per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico, e le agevolazioni rivolte agli acquirenti di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono di consumare meno e quindi risparmiare cifre importanti alla fine dell’anno.

Questo però non è stato abbastanza per alcune famiglie, che tutt’oggi rischiano seriamente di andare incontro alla soglia di povertà, non riuscendo più a gestire il peso di bollette così gravose. È così che alcuni “furbetti” (se così vogliamo chiamarli) hanno deciso di trovare uno stratagemma, totalmente illegale, per aggirare i consumi dichiarati dai contatori del gas e dell’energia elettrica.

Il trucco dei furbi

Uno dei modi possibili con cui i truffatori riescono a raggirare i consumi consiste nell’utilizzo di un magnete, che viene applicato sulla superficie del contatore. Una volta apposto, quindi, il magnete è in grado di andare a bloccare totalmente il funzionamento dello stesso trasformare, che si trova dentro il contatore. Chiaramente questi truffatori fanno uso di magneti molto potenti, i quali sono in grado di portare alla saturazione del trasformatore.

Fortunatamente le cose sono migliorate negli ultimi tempi, dal momento che si tende a installare contatori che sono gestiti con un controllo remoto, e sono eventualmente in grado di segnalare la presente di anomalie a livello del campo magnetico del contatore, che potrebbero indicare la presenza di manomissioni dovute al magnete apposto sulla sua superficie.

Questo sistema da remoto è in grado quindi di riconoscere in maniera immediata l’avvenuta manomissione, e permette quindi di bloccare subito questi tentativi di truffa ai danni delle principali compagnie fornitrici d’energia.