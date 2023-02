Nuova specie animale: in acqua c’è questo mostro

Tra le nuove specie di animali scoperte quest’anno, gli esperti hanno trovato questo mostruoso esemplare nei fondali marini.

Gli scienziati di tutto il mondo ogni anno riescono a catalogare e studiare nuove specie di animali e piante. Non sempre si tratta di esemplari mai visti prima, anzi, nella maggior parte dei casi si tratta di specie già conosciute di cui si individuano nuove e singolari caratteristiche.

Anche quest’anno migliaia di nuove specie sono state scoperte dagli studiosi, a fronte delle migliaia che, contemporaneamente, scompaiono. Gli scienziati calcolano che l’effetto dell’uomo è devastante con l’ecosistema, calcolando che l’azione diretta o indiretta dell’uomo ha velocizzato di circa un migliaio di volte il tasso di estinzione naturale di animali e piante.

Per questo si stanno portando avanti alcuni studi che potrebbero permetterci, quanto meno, di allungare l’esistenza sul nostro pianeta di molte specie. Come, per esempio, sta succedendo con il rinoceronte bianco, di cui restano sulla Terra solo due esemplari entrambi femmine. Attraverso la fecondazione assistita, gli scienziati tenteranno di far sopravvivere la specie, ormai, condannata all’estinzione.

Secondo alcuni il procedimento di fecondazione in vitro potrebbe dare la possibilità di riportare in vita anche specie ormai estinte da tempo, ma la comunità scientifica si interroga sulla valenza etica di tale procedimento che andrebbe a forzare un ecosistema già in precario equilibrio. Nel frattempo si continua a cercare e catalogare nuovi tipi di animali e piante.

La nuova specie di pesce “satanico”

Tante scoperte specie sono state scoperte tra i fondali marini, come la leggendaria carpa bianca, trovata in India, le cui dimensioni avevano fatto nascere diverse leggende tra la popolazione locale. L’altra importante scoperta marina arriva dalle acque al largo dell’Isola di Sant’Elena da un team di esploratori britannici.

“Somiglia a una patata satanica” ha affermato James Maclain, curatore della collezione di pesci del Museo di Storia Naturale di Londra, dopo aver visto quella che potrebbe essere una nuova specie legata alla famiglia degli Himantolophidae. La fotografia scattata all’animale è stata postata anche su Twitter dallo stesso Maclain

Il giovane esemplare avvistato è nero della dimensione di una pallina da golf, a prima vista sembra trattarsi di una particolare rana pescatrice. Da un peduncolo sopra il capo spunta un’esca piuttosto elaborata tipica degli Himantolophidae, un organo che sembra un piccolo mazzo di fiori. Appartengono a questa famiglia possiedono tubercoli ossei e spine simili a quelli del pesce palla e sono dotati di lunghi denti aguzzi. Adesso, i ricercatori cercheranno di capire se si tratta realmente di una specie unica nel suo genere.