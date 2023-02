Simona Ventura, tragedia improvvisa: “non ci sono parole” | Non ce l’ha fatta

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, si è sempre dimostrata molto empatica e professionale. Su Instagram ha condiviso nelle ultime ore un tristissimo addio che le ha spezzato il cuore.

Simona Ventura è una donna dello spettacolo italiano, è molto amata e apprezzata. Ama il suo lavoro e lo dimostra con il suo impegno che negli anni non si è mai arrestato. E’ nata nel 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna e oggi per la sua carriera vive a Roma.

La carriera di Simona è iniziata con il programma Domani Sposi, in casa Rai, ha condotto il programma con Magalli. Successivamente inizia a lavorare per Telemontecarlo e poi per Domenica Sportiva e Domenica In, riscontrando sempre un enorme successo e facendosi notare da tutto il pubblico italiano che ne rimane subito affascinato.

Negli anni duemila presenta il Festival di Sanremo e subito dopo il programma per il quale il suo volto ne è diventato simbolo, ovvero L’Isola dei Famosi. Appare anche nelle vesti di giudice per il talent show X-Factor. Inoltre dal 2016 approda anche in Sky.

Simona Ventura è stata sposata per molti anni con il calciatore italiano Stefano Bettarini, per poi divorziare nel 2004 dopo la nascita dei figli Niccolò e Giacomo. Oggi la conduttrice ha una relazione con Giovanni Terzi, scrittore italiano. La coppia si supporta a vicenda e sono sempre molto uniti e legati.

Il triste post di Simona Ventura

Simona Ventura non ama particolarmente il gossip e i riflettori puntati addosso fuori dall’ambiente lavorativo, ma per quanto riguarda i social, le piace condividere molto con i suoi fan e seguaci. Ama molto divertire tutti e divertirsi con il suo pubblico di Instagram, mostrando tutto ciò che fa.

I suoi post sono sempre molto divertenti e simpatici, condivide i suoi progetti e i suoi obiettivi lavorativi. Purtroppo però, a volte lascia anche dediche e addii a coloro che amava o ai quali era legata, esempio ne è il suo ultimo post.

L’addio di Simona Ventura su Instagram

Nelle ultime ore si è diffusa la triste notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo, purtroppo è deceduto uno dei pilastri della televisione nostrana: Maurizio Costanzo. L’uomo era nato nel 1938 ed era molto giovane quando è comparso sui grandi schermi, purtroppo ora ha lasciato un enorme vuoto nella vita della moglie, Maria De Filippi e dei figli.

Simona ha scritto: “Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. […]”, lasciando poi i suoi caldi saluti alla sua famiglia.