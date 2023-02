“È un problema che ho da un po’ di tempo”: Fedez distrutto dopo Sanremo | Non riesce nemmeno a parlare

Fedez è il cantante italiano più discusso ogni giorno, è quotidianamente sulle prime pagine dei tabloid italiani e non solo. Di lui e la moglie, Chiara Ferragni, si parla ogni giorno e dopo Sanremo le cose sembrano mettersi male.

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, ormai è conosciuta a livello internazionale come i Ferragnez. I due sono un duo esplosivo, c’è sempre qualcosa che li conduce ad essere oggetto della critica italiana, questa volta riguarda la loro relazione.

Fedez è un cantante milanese, nato nel ’89, Chiara è una influencer, classe ’87. I due si sono sposati nel 2018, si sono conosciuti grazie ad un brano del cantante in cui citava la donna, da quel momento sono divenuti la coppia più amata e seguita d’Italia. Hanno conquistato anche i grandi schermi con il loro programma televisivo “The Ferragnez”. disponibile su Amazon Prime Video.

Questo mese i due sembrano essere l’oggetto principale del gossip italiano, il motivo è ciò che è successo in diretta televisiva poche sere fa. Su Rai1 è andato in onda il Festival di Sanremo e alla conduzione della 73esima edizione, affianco ad Amadeus e a Gianni Morandi, c’era proprio Chiara Ferragni.

Il Festival ha raggiunto un numero elevatissimo di share e audience, la Ferragni è stata al centro dell’attenzione e ha stupito tutti, nel Frattempo però, sono avvenuti anche diversi colpi di scena e tra questi, uno dei più criticati riguarda proprio la coppia e in particolare Fedez e ora non si parla di altro.

Fedez dopo il Festival di Sanremo

Durante le serate del Festival, Chiara è stata apprezzata moltissimo dal pubblico e anche la presenza di Fedez in prima fila lo è stata, fin quando non è successo qualcosa che avrebbe rovinato tutto. Il cantante è stato baciato in diretta nazionale da Rosa Chemical, uno dei 22 Big in gara.

Ciò che è successo ha lasciato tutti senza parole: il bacio passionale che è stato ripreso in primo piano dalle telecamere, ha costretto Amadeus a mandare in onda la pubblicità e Chiara ha poi portato il marito nel backstage per discuterne. Da quel giorno i due non appaiono più insieme, come di consueto, su Instagram e la critica parla di divorzio. Nelle ultimissime ore, dopo tanto silenzio, arriva una storia di Fedez.

La storia Instagram di Fedez

Tutti i seguaci e fan della coppia attendono da giorni qualche storia dei due insieme, ma questa non è ancora arrivata. Chiara condivide spesso sue foto e video in cui appare da sola alla Fashion Week che si sta svolgendo al momento e Fedez dopo settimane di silenzio, pochissime ore fa ha caricato una serie di storie.

L’uomo si è scagliato contro la giornalista Selvaggia Luccarelli, che lo ha attaccato scrivendo falsità riguardo la beneficenza che fa Fedez (lui la fa per una fondazione per bambini e non come ha scritto la giornalista).Nelle storie si vede benissimo che Fedez non sta per niente bene, ha una brutta cera e soprattutto balbetta. Dice: “Chiedo scusa per la balbuzia ma è un problema che ho da un po’ di tempo”, prima del Festival di Sanremo sembrava un’altra persona. I fan sono sempre più preoccupati per lui e per la coppia.