Elettrodomestici, questo qui ti sventra a fine mese: non dovresti più usarlo così | 30% in meno in bolletta

Il caro energia sta vessando non solo italiani, ma tutto il continente europeo in generale. Quando è iniziato esattamente tutto questo? I primi rincari risalgono più precisamente all’anno scorso, in corrispondenza dello scoppio dei conflitti in Ucraina durante i primissimi mesi del 2022, che hanno riportato con sé strascichi non da poco a livello dell’intero panorama europeo.

Oltre alle problematiche degli aumenti nel settore alimentare (anche dei prodotti più semplici e basilari), abbiamo infatti assistito ad un folle aumento del costo dell’energia, indistintamente per quanto riguarda l’energia elettrica e il gas metano, costringendo com’è ovvio che sia le principali aziende fornitrici (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare le loro bollette mensili, a discapito ovviamente di tutti gli utenti che ne beneficiano.

È stata una situazione davvero difficile, fortunatamente supportata dal governo italiano, che ha prontamente provveduto facendo uscire importanti decreti, come ad esempio l’Aiuti-Bis e l’Aiuti-Ter (con il decreto Aiuti-Quater in arrivo a brevissimo), che hanno introdotto agevolazioni come il bonus energia da 150 euro (che si possono detrarre direttamente e senza problemi dal costo delle bollette) così come tutte le detrazioni fiscali rivolte in particolar modo ai possibili acquirenti di elettrodomestici di nuova generazione, che tra le altre cose consentono un buon risparmio in termini energetici, ed economici alla fine dell’anno.

Tutti questi aiuti statali e regionali, però, non son bastati per alcune famiglie, che tutt’oggi combattono quotidianamente con la soglia di povertà, non riuscendo a sostenere il peso di bollette così pesanti alla fine del mese, soprattutto quando percepiscono un solo reddito all’interno del loro nucleo famigliare.

È così che oggi abbiamo deciso di darvi qualche accorgimento che potrebbe risultarvi molto utile nell’economia di casa, in modo da risparmiare energia, e anche denaro alla fine del mese.

Consigli utili

Sicuramente gli elettrodomestici sono una delle voci che detengono i consumi maggiori all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono davvero tanti i dispositivi che utilizziamo quotidianamente. Bisogna però fare attenzione soprattutto a determinati elettrodomestici, che consumano davvero tanto e possono influire pesantemente sulle bollette che pagheremo alla fine del mese.

Tra i dispositivi più energivori troviamo sicuramente il phon, combinato assieme alla lavatrice, alla asciugatrice e al forno elettrico. Nel caso del phon, per esempio, abbiamo un consumo medio che si attesta indicativamente sui 2.4 kW all’ora, soprattutto per specifici modelli di phon ad elevata potenza.

In questo caso, il nostro consiglio è quello di tamponare prima i capelli con l’asciugamano, in modo tale da rimuovere più acqua possibile prima di asciugarli. Più in generale, e questo vale per tutti gli elettrodomestici sopracitati, la raccomandazione migliore è quella di prediligere la modalità Eco, che consente di consumare meno energia e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette.