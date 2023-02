Andrea Delogu, la tragedia improvvisa: “sapore del sangue in gola”

Andrea Delogu è un’attrice molto amata dal pubblico italiano, ama raccontare di se e trasmettere qualcosa ai suoi fan e seguaci. E’ quello che ha fatto nell’ultima puntata de Le Iene.

Andrea Delogu è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice italiana. Oggi ha 40 anni, è nata nel 1982 a Coriano, nei pressi di Rimini. E’ nota per aver avuto un’infanzia difficile e poco comune: è stata in una comunità di recupero di San Petrignano, da quando era molto piccola, lì infatti si sono conosciuti i suoi genitori.

La Delogu ha raccontato pubblicamente alcuni dettagli della sua infanzia nel libro La collina, pubblicato da Mondadori nel 2014. Nel suo libro ha espresso tutti i suoi pensieri e le sue emozioni, includendo molti ricordi del suo passato all’interno della comunità. Successivamente ha scritto altri libri che come il precedente hanno avuto molto successo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio nei primi anni 2000, quando partecipa al programma Mai dire Domenica condotto da Mago Forest.

Andrea è fidanzata attualmente con il modello Luigi Bruno ma proviene da anni difficili a causa di un divorzio dal suo primo marito Francesco Montanari, avvenuto nel 2021. La coppia si era sposata nel 2016.

Andrea ha moltissimi seguaci, sia sugli schermi che sui social, su Instagram in particolare. Nelle ultime settimane è stata criticata per la relazione che ha con il ragazzo, più di dieci anni di differenza, lei è più grande. La donna ha però l’appoggio di tutti i suoi fan.

Andrea e il discorso a Le Iene

Poche ore fa il profilo ufficiale di Instagram di Le Iene ha condiviso con il pubblico, uno spezzone di un bellissimo discorso di Andrea Delogu, taggandola e facendo presente al pubblico della presenza dell’attrice nella puntata.

Andrea ha ancora una volta parlato della sua vita, cercando di rasserenare e dare conforto a chi si trova nella sua stessa condizione, con le sue stesse paure e condizioni, condividendo con il pubblico.

Il discorso della Delogu

Andrea Delogu si è aperta agli spettatori italiani, raccontando quali siano le sue sensazioni e il suo stato d’animo, arrivata ai 40 anni. Il monologo, che sembra molto sincero, è un racconto della sua vita presente.

Andrea ha detto: “I quarant’anni sono un po’ la fase che tutti chiamano della consapevolezza. E’ una terra di mezzo come quella del Signore degli Anelli: devi ricominciare a conoscerti.” poi ha aggiunto: “Mi sono iscritta in palestra, pilatesi […] fino ai 6 minuti, fin quando non ho sentito il sapore del sangue in gola. […] Ho 40 anni, non 20, il cervello dice ‘Scala l’Everest’ e il corpo ‘col ca**o'”.