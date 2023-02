Amadeus, segni pesanti sul viso: ecco cos’è successo

Amadeus è al centro della cronaca e del gossip italiano da sempre, in particolar modo negli ultimi mesi per via del Festival di Sanremo. La storia che ha condiviso oggi sul social ha preoccupato tutti i suoi seguaci.

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, dj e showman italiano. Oggi Amadeus ha 60 anni, che porta molto bene sia esteticamente che per la sua grinta quando è sotto ai riflettori e per la sua determinazione che applica alla sua lunga e brillante carriera.

Il conduttore è originario di Ravenna, città in cui è anche cresciuto fin quando non ha avviato la sua carriera di successo nel panorama dello spettacolo italiano. Amadeus inizia a d essere noto negli anni ’80, quando lavora in Radio Deejay, successivamente lavora in televisione, in casa Mediaset, divenendo un conduttore amato da tutto il pubblico italiano.

Un ruolo molto importante nel mondo dello spettacolo italiano, Amadeus lo ha dal 2020, quando per la prima volta ha condotto il Festival di Sanremo dopo essere riconfermato come conduttore e direttore artistico per i futuri 4 anni.

Solo poche sere fa Amadeus è stato uno dei protagonisti del palco dell’Ariston, conducendo dal 7 all’11 febbraio il Festival di Sanremo, emozionando e divertendo tutti gli spettatori e gli amici che lo hanno seguito da casa.

Amadeus padre del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è uno dei programmi televisivi italiani più attesi, la prima edizione è andata in onda nel lontano 1951. Ogni anno, ogni edizione fa sempre molto successo, arrivando ad essere nota anche fuori dal Paese. L’edizione di quest’anno è stata la 73esima. Amadeus è stato accompagnato sul palco dal cantante Gianni Morandi e l’influencer Chiara Ferragni.

I 22 Big si sono esibiti e Amadeus è stato impegnato con diversi scandali e colpi di scena che hanno sollevato molte polemiche e critiche. Il Leone d’Oro è stata dato al vincitore Marco Mengoni, amato da tutto il pubblico e votatissimo. Una delle prime sere, la Ferragni ha creato un profilo Instagram ad Amadeus e ora è molto attivo sui social.

La storia di Amadeus

Amadeus, prima del Festival di Sanremo condivideva il profilo Instagram con la moglie ma poi Chiara Ferragni ha ben pensato di creargli un profilo personale e in diretta. Amadeus ha iniziato ad usarlo molto, facendo live sul palco e inoltre molti amici, personaggi noti, hanno partecipato alle dirette, tra questi Fiorello.

Il conduttore ha caricato poche ore fa una storia che ha preoccupato i fan, appare con il viso stanco e gonfio. Arriva la spiegazione, dice: “Volevo dormire questa mattina ma mi ha svegliato Fiorello”, il motivo sarebbero le poche ore di sonno.