Marco Mengoni, avete mai visto i suoi genitori? Eccoli qua | Una coppia bellissima

Marco Mengoni è da giorni in prima pagina, il cantante ha vinto per la seconda volta il primo posto al Festival di Sanremo. I genitori che lo seguivano fuori dall’Ariston, hanno emozionato tutti.

Marco Mengoni è un cantante italiano, nato a Ronciglione nel 1988, oggi ha 34 anni. Il ragazzo è amato da moltissimi per il suo talento unico nel canto, infatti è stato il primo cantante italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Award nel 2010.

Marco ha iniziato ad appassionarsi al canto a soli 16 anni, cantando da subito come solista e iniziando a scrivere brani. Dopo aver frequentato un istituto di Design a Viterbo, ha deciso di trasferirsi nella Capitale per studiare lì lingue ma col tempo le sue idee si sono fatte sempre più chiare e ha deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi completamente alla musica.

Nel 2009 decide di mettersi in gioco, così partecipa alla terza edizione del talent italiano X-Factor, dove vince il primo posto e da quel momento la sua brillante carriera ha inizio, infatti firma un contratto con la Sony Music.

Una delle sue vittorie più celebri è avvenuta nel 2013, quando vince il festival di Sanremo con il brano L’essenziale e dopo dieci anni, pochi giorni fa, è successo di nuovo.

Marco Mengoni e il primo posto

Poche sere fa è terminata la 73esima edizione del Festival di Sanremo, uno dei programmi più attesi dal pubblico italiano ogni anno. Lo show ti tiene a Sanremo, dal 1951 ad oggi, ha regalato alla musica italiana veri e propri capolavori. Quest’anno alla conduzione abbiamo visto Amadeus, Gianni Morandi e l’influencer Chiara Ferragni.

Oltre alle esibizioni dei 22 Big in gara, ci sono stati diversi colpi di scena e sipari che hanno sollevato moltissime polemiche. In finale abbiamo visto Lazza e Marco Mengoni, quest’ultimo si è aggiudicato il vincitore del primo posto con il brano Due Vite, ricevendo il Leone d’Oro.

I genitori di Marco

Mentre Marco Mengoni si esibiva, fuori dal teatro dell’Ariston c’erano i genitori, abbracciati ed emozionati per il figlio e quando gli è stata comunicata la vittoria, i due sono scoppiati in un pianto di gioia e orgoglio. Il cantante ha sempre dichiarato di essere molto legato ai genitori e di provare grande gratitudine per il loro appoggio.

La mamma si chiama Nadia, è una donna forte e determinata che ha sempre sostenuto Marco nella sua carriera, anche quando era ancora lontana dall’essere così brillante. Il papà è Maurizio, un uomo che ha cambiato più volte lavoro nel corso della sua vita e che è sempre stato accanto a Marco. Le immagini della coppia fuori dal teatro di Sanremo, hanno commosso tutti i fan del cantante e non solo.