Intesa San Paolo, conti chiusi e svuotati completamente: la nuova truffa che sta colpendo tutti

Una nuova truffa di tipo bancario sta colpendo i clienti di Intesa Sanpaolo, con il rischio di conti chiusi o svuotati completamente.

Tra agosto 2020 e luglio 2021 in Italia sono state registrate oltre 77621 truffe legate al cybercrime, circa, 1,3 persone ogni 1000. Questi i dati pubblicati da Altroconsumo che mettono l’Italia al primo posto in Europa per l’aumento di truffe online.

I danni stimati in Italia superano i 156 milioni di euro, una situazione che costa oltre 2 mila euro a ogni cittadino del Paese. Tuttavia l’Italia resta una delle nazioni meno colpite del continente europeo, in Svezia sono vittime di truffa 14 persone su mille e nei Paesi Bassi circa 7 su mille. Nel mondo si stimano danni per oltre 41 miliardi di euro ogni anno a causa delle truffe.

Fortunatamente, dopo l’enorme incremento durante i periodi di lockdown del 2020, nel 2022 le truffe online sono in diminuzione. Una buona notizia e un segnale che i sistemi stanno diventando sempre più sicuri e le persone più attente sui propri comportamenti.

Secondo i dati della Polizia di Stato, due truffe su tre sono commesse online da cybercriminali, circa il 68,2% nei primi dieci mesi del 2022. Una situazione che ha fatto aumentare l’attenzione sul mondo del web con il conseguente rafforzamento delle strutture informatiche ed aumento dell’attività di contrasto della Polizia, dando vita a quella che viene definita “resilienza cibernetica”.

La truffa ai clienti Intesa Sanpaolo

Nella maggior parte dei reati, l’obiettivo è quello di impossessarsi delle credenziali di accesso ai conti bancari dei clienti attraverso il sistema del phishing. L’azione consiste nel far credere ai clienti di essere una banca o un altro istituto di credito e cercare, attraverso email, sms, o chiamate, di entrare in possesso di user e password.

Soprattutto per chi non ha particolare dimestichezza con gli strumenti digitali, può essere molto difficile accorgersi della differenza tra i messaggi e i siti fittizi e quelli veri della propria banca. Ne sanno qualcosa i clienti di Intesa Sanpaolo, che hanno denunciato di aver ricevuto un messaggio tramite email di un blocco del conto improvviso che avrebbe modificato le funzionalità dell’app per l’home banking.

Il messaggio minaccia che, finché non si effettuerà la verifica attraverso il link che viene fornito nella email, non sarà possibile effettuare prelievi, ricariche, bonifici o pagamenti con il Pos. Ovviamente non c’è nulla di vero ed anzi è sempre bene ricordare di non accedere mai alla propria banca attraverso link arrivati tramite email, sms o da altri servizi di messaggistica, ma solamente dai canali ufficiali o dalle App verificate degli store online.