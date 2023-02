Chiara Ferragni attaccata pesantemente sulle sue parole: non sa farlo

Chiara Ferragni è una delle influencer più seguite e amate al mondo, ha 30 milioni di seguaci su Instagram ed è costantemente al centro del gossip italiano. Dopo il successo di Sanremo, arrivano le critiche, alcune molto pesanti e inaspettate.

Chiara Ferragi è nata a Cremona nel ’87, oggi è un’imprenditrice digitale, modella, blogger e designer italiana – da poco anche conduttrice. E’ amata da tutto il pubblico italiano e non solo. Ogni giorno il suo nome è in prima pagina, in quanto lei e la sua famiglia sono al centro del gossip italiano da molto ormai.

La Ferragni ha avviato la sua carriera con la creazione del suo blog nel 2009, aiutata da Riccardo Pozzoli, il suo ex ragazzo. Il blog di Chiara si chiamava “The Blonde Salad” e con quell’enorme successo, è divenuta molto nota, iniziando ad affermarsi nel mondo della moda.

Nel 2010 ha lanciato la sua prima linea di scarpe, oggi ha un brand tutto suo. La carriera della donna decolla e diviene l’influencer più seguita d’Europa. Oggi Chiara è sposata con il cantante Fedez e hanno due figli, Leo e Vittoria.

La Ferragni è al centro del gossip per via della sua scesa in campo dietro gli schermi televisivi, per la prima volta nella sua vita ha condotto il Festival di Sanremo. Il programma è uno dei più seguiti e attesi dal pubblico italiano e lei è stata apprezzata da – quasi – tutto il pubblico italiano.

Chiara Ferragni: il Festival di Sanremo

Chiara Ferragni, è stata accompagnata sul palco dell’Ariston da Amadeus e Gianni Morandi. L’influencer ha fatto il suo ingresso di spalle, sulla scalinata e ha indossato un vestito blu notte e uno scialle con su scritto “SENTITI LIBERA”. Il gesto ha un significato importante per lei ed è un messaggio a tutte le donne.

Chiara ha indossato diversi abiti durante le serate del programma e tutti hanno lasciato il pubblico a bocca aperta, ognuno di questi era un messaggio per il sesso femminile. L’abito che ha fatto più scandalo, oltre a quello con la stampa del suo corpo, è stato “l’abito contro l’odio”. Questo aveva alcune frasi stampate, in riferimento alla violenza psicologica sulle donne. Ovviamente Chiara ha anche preparato alcuni discorsi in riferimento, che ha letto emozionandosi e che hanno fatto parlare molto.

Le critiche a Chiara Ferragni

La critica italiana ha discusso molto di Chiara nelle serate del Festival, e tutt’ora si può leggere della donna sui notiziari e sul web. Una critica è venuta da parte del giornalista italiano Fabio Caressa, le sue parole si possono sentire sul web.

Caressa ha detto: “Se voglio sentire le omelie vado a messa, è una cosa insopportabile. Tra l’altro da parte di persone che non sono abituate a fare queste cose, lo vedi che leggono forzatamente. Non hanno capacità di eloquio. E’ una costrizione inutile, anche se gli argomenti sono importanti”.