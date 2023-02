Postepay, il ritiro puoi farlo così: finalmente una grande notizia

Nuove funzioni introdotte da Poste Italiane per le carte Postepay anche per quanto riguarda il ritiro.

Le Postepay sono carte prepagate emesse da Poste Italiane utilizzabile sia in Italia che all’estero. Fu introdotta per la prima volta nel 2003 riscuotendo immediatamente molto successo soprattutto perché non richiede necessariamente l’apertura di un conto corrente e nemmeno il versamento di un canone annuo.

Negli anni poi, Poste Italiane ha rilasciato diverse versioni di Postepay, tra cui il modello Evolution, dotato di IBAN, che rende possibile effettuare accrediti e bonifici. Operazioni non previste dai modelli precedenti. Successivamente, sono nate anche delle offerte integrate con gli altri servizi offerti da Poste Italiane come quelli che riguardano la SIM Postemobile come PostePay Connect.

Proprio grazie a questa versatilità di utilizzo e alla capacità di adattarsi alle abitudini degli italiani, a inizio del 2019 Poste Italiane raggiungeva il traguardo di 6 milioni di Postepay Evolution in circolazione, confermandosi leader nel settore delle carte prepagate con 19 milioni di Postepay vendute.

C’è anche da considerare che la crescita del settore e-commerce ha favorito la diffusione delle carte prepagate perché rendono i pagamenti digitali più semplici e veloci, anche in mobilità, rispettando tutti i requisiti di sicurezza previsti. I costi particolarmente contenuti hanno fatto in modo che molti scelgano di avere un secondo conto con una carta prepagata da dedicare agli acquisti online, per evitare di utilizzare il proprio conto corrente principale.

Come ritirare con l’app Postepay

I pagamenti online effettuati con Postepay devono essere autorizzati inserendo il codice Poste ID direttamente nell’App Postepay, per gli smartphone abilitati fingerprint basta l’impronta digitale. Inoltre, attraverso sia l’app Postepay sia l’app Bancoposta è possibile effettuare prelievi agli sportelli automatici senza usare la carta, grazie al servizio cardless.

Per effettuare un prelievo senza carta è necessario accedere all’app di riferimento e selezionare dal menu la voce “Prelievo senza carta”, premere il tasto 9 sul Postamat per far comparire il codice Qr che va inquadrato con il cellulare. Una volta che il collegamento è avvenuto, possiamo digitare la cifra che vogliamo prelevare e confermare l’operazione inserendo il codice Poste ID o l’impronta digitale.

Il prelievo senza carta può essere un’ottima soluzione quando non si ha la carta o non si ricorda il pin, poiché questo non è richiesto nella procedura. Attualmente ci sono in circolazione 7000 ATM Postamat che permettono il prelievo cardless e che possono essere usati anche dai titolari della carta Postamat-Maestro, dai titolari di carta di credito dei circuiti più importanti come Visa e Mastercard.