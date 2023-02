Eros Ramazzotti, la tragedia in queste ore: “RIP”

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati dagli italiani, dai suoi primi esordi nel mondo della musica. Ora che è pieno di gioia per l’imminente nascita del nipote, arriva la tristissima notizia.

Eros Ramazzotti è un cantante italiano, nato nel 1963 a Roma, città che ama e sente sempre molto vicina. Oggi ha 59 anni ed è ancora uno dei cantautori più amati dal pubblico per il suo talento musicale e per aver scritto testi che hanno regalato infinite emozioni. Oggi è molto seguito anche sui social, dove condivide molte cose personali con i suoi amati fan.

La carriera di Eros ha inizio quando è molto giovane, era il 1988, ha fatto un enorme successo con il suo primo album al quale appartengono moltissime canzoni tutt’ora ascoltate e cantate a squarciagola, per esempio “Ti sposerò perchè”, “Se bastasse una canzone” e “Amarti è l’immenso per me”.

Eros si è sposato con la showgirl e conduttrice Michelle Hunziker nel 1998. La loro relazione ha fatto sognare il pubblico italiano e i gossip su di loro non si sono mai arrestati, nonostante i due abbiamo divorziato nel 2009. Oggi sono in buoni rapporti, soprattutto nell’ultimo periodo, in quanto presto diventeranno nonni della loro primogenita.

In casa Ramazzotti e Hunziker a breve arriverà un bimbo, Aurora, la figlia dei due, ha 26 anni e potrebbe partorire da un momento all’altro ormai. I genitori sono felicissimi e non vedono l’ora di poter vedere il piccolo.

Il triste post di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è un uomo social, soprattutto negli ultimi anni, ha infatti un profilo Instagram attraverso il quale comunica con i suoi seguaci e ha un bellissimo rapporto con i suoi fan. I post del cantante sono molto energetici e positivi, soprattutto da quando la figlia è in dolce attesa.

Purtroppo però, pochissime ore fa l’uomo ha dato la triste notizia a tutti. Eros ha caricato una storia sul social e con molta tristezza ha comunicato ai suoi seguaci la morte di un uomo che adorava e stimava moltissimo. L’uomo in questione è venuto a mancare poche ore fa, lasciando un’immensa tristezza a tutti i suoi fan, compreso Ramazzotti.

Eros: la luce che si è spenta

Eros Ramazzotti ha caricato su Instagram la triste storia, condividendo la foto dell’artista deceduto. Si tratta di Alberto Radius, chitarrista, produttore discografico e cantante italiano amatissimo e molto stimato.

Eros l’ha salutato scrivendo: “Alberto Radius RIP. Ciao grande maestro, sei stato una luce per me”.