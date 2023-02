Elettrodomestico killer, questo ti devasta a fine mese: non accenderlo più

Il periodo che stiamo trascorrendo nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali non è di certo dei più semplici, sia sul piano economico che prettamente energetico, e soprattutto non solo a livello dell’Italia ma di tutta l’Unione Europea.

La situazione è iniziata nella fattispecie quando hanno avuto inizio i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato inevitabilmente a delle conseguenze importanti e quasi permanenti a livello del continente intero. Il primo grande cambiamento a cui abbiamo assistito consiste nell’aumento del costo delle materie prime, che si è riflettuto inevitabilmente in un’inflazione generale a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, che si è riflettuto anch’esso nei costi delle bollette mensili dell’energia proposte da parte delle principali compagnie fornitrici a livello italiano ed europeo.

I governi di tutta Europa sono immediatamente corsi ai ripari per fortuna, con la realizzazione di diversi decreti (come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter), volti a fronteggiare il caro energia e con il fine ultimo di aiutare le fette di popolazione più bisognose.

Primo tra tutti fu proprio il bonus energia da 150 euro, che poteva (e può essere tutt’oggi) detratto dal costo delle bollette mensili dell’energia, oltre a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo elettrodomestico di nuova generazione, che consumando meno permette di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Consigli utili

Malgrado tutti questi sostanziali aiuti, questo non è bastato per milioni di famiglie italiane che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, e spesso e volentieri sono andate incontro alla soglia di povertà, nel momento in cui son composte da 5 o più membri al loro interno.

Ecco quindi che oggi vi forniremo una serie di consigli per risparmiare energia elettrica in particolare, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno alla fine del mese.

In particolare oggi ci focalizzeremo su un vero e proprio elettrodomestico killer, che consuma tantissimo. Stiamo parlando ovviamente dell’asciugacapelli (o phon che dir si voglia) che consuma davvero tantissimo e impatta in maniera considerevole sulle bollette. Il nostro consiglio a tal proposito dunque è quello di prediligere un asciugacapelli ad alta classe d’efficienza energetica, che permetta di consumare il meno possibile, oltre a utilizzare il più possibile l’eventuale modalità Eco / Ambiente, presente in gran parte dei dispositivi attualmente in commercio.