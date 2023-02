Superbonus, arriva il nuovo decreto: potrete usarlo così

Da un punto di vista economico ed energetico, l’Europa non se la sta passando di certo per bene. Questo a partire dai primissimi conflitti scoppiati in Ucraina nel corso dei primi mesi del 2022, che hanno portato numerosi problemi a livello economico ed energetico.

Abbiamo registrato infatti un notevole aumento del costo delle materie prime (come nel caso dell’olio di semi d’arachidi) con la conseguente impennata a livello di tutto il settore alimentare in generale. Oltre a questo abbiamo assistito ad un aumento del costo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che il gas metano.

Ciò ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici di energia ad aumentare i prezzi delle bollette mensili. Secondo alcune statistiche recenti, infatti, il costo delle bollette mensili dell’energia avrebbe subito un aumento pari al 50% del costo delle bollette corrispettive pagate nel corso dei mesi del 2021.

Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee hanno prontamente provveduto a emanare diversi decreti, volti a fronteggiare questa problematica situazione e a venire in aiuto alla fetta di popolazione più bisognosa e in crisi.

Nel caso del governo italiano, ad esempio, ricordiamo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che tra le altre cose hanno introdotto il bonus energia pari a 150 euro (che sono detraibili senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia), così come tutte quelle agevolazioni e detrazioni fiscali rivolte a chi è intenzionato ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione (con classe d’efficienza energetica A o superiore), i quali consumando meno permettono un considerevole risparmio alla fine dell’anno.

Le novità dell’anno

Ulteriori buone notizie arrivano per tutti i cittadini: lo scorso 12 gennaio 2023, infatti, è stato approvato da parte del Parlamento il decreto Aiuti-Quater. Tra le altre cose, questo decreto va a includere un nuovo bonus molto interessante, con agevolazioni importanti per le abitazioni unifamiliari: scopriamo insieme di cosa si tratta. Il nuovo decreto permette innanzitutto di avere una mini-proroga, riservata a tutti coloro che hanno raggiunto almeno il 30& dei lavori di realizzazione entro lo scorso 30 settembre 2022.

Oltre a questo, lo stesso decreto prevede una riduzione del 90% dei costi che può essere applicata tutte le tipologie di intervento che sono elencate all’interno dell’articolo 119 del Decreto Rilancio. State attenti, però: la riduzione del 90% è valida solo ed esclusivamente per le spese che il cittadino ha ottenuto entro la fine dell’anno scorso, quindi fino al 31 dicembre 2022.

Il Superbonus del 90% prevede inoltre che i lavori devono essere iniziati necessariamente nel corso del 2023: non saranno quindi ritenuti validi lavori iniziati precedentemente a questo limite temporale.