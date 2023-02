Postepay, la novità distrugge gli Italiani: non potrai più fare questa operazione

Nel corso dell’ultima decina di anni, abbiamo assistito ad una graduale ma continua transizione dall’uso dei contanti a quello dei pagamenti elettronici.

Se un tempo infatti l’uso dei contanti era predominante, ad oggi siamo sempre più soliti utilizzare altri mezzi senz’ombra di dubbio più comodi e veloci (come per esempio la carta di credito, la carta di debito o il sempreverde bancomat), per effettuare in maniera facile e rapida i nostri acquisti, che sia presso esercizi commerciali fisici o sui principali siti di e-commerce online.

Anche Poste Italiane ha da ormai anni proposto la sua carta di debito, Postepay, che viene tutt’oggi utilizzata da milioni e milioni di italiani e permette moltissimi vantaggi, oltre a dei costi di gestione particolarmente azzerati, che possono risultare particolarmente utili soprattutto per i più giovani, che si ritrovano con le loro prime spese.

È proprio la Postepay ad essere una delle carte prepagate di maggior successo per quanto riguarda l’Italia, fungendo anche come conto deposito. Tra le altre funzioni che caratterizzano la Postepay, è infatti possibile anche versare in maniera automatica il proprio stipendio, così come avere un IBAN, nel caso della Postepay Evolution, in modo da effettuare anche dei bonifici bancari e ricevere dei pagamenti.

Sarebbe recentemente arrivata una novità, però, che potrebbe far storcere il naso di parecchi italiani per quanto riguarda l’utilizzo della Postepay: scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

Arriva la novità

Come avevamo accennato poco sopra, la Postepay viene utilizzata soprattutto per fare acquisti online presso i principali siti e-commerce. Spesso e volentieri sorge un problema nell’acquisto su questi siti, ma la quale soluzione può rivelarsi in realtà molto semplice e alla portata di tutti, anche degli utenti meno esperti.

Quando abbiamo a che fare con una transazione su internet, infatti, possiamo rimanere temporaneamente bloccati, ma a tutto c’è una soluzione. Il primo motivo dietro questo blocco apparente potrebbe verosimilmente essere l’attivazione del 3D Secure, cioè una modalità di verifica extra che è necessaria per poter autorizzare e procedere così al completamento del pagamento. Il servizio 3D Secure è totalmente gratuito, e richiede la verifica dell’identità attraverso la ricezione di un SMS, all’interno del quale sarà presente un SMS di conferma.

Fate attenzione però nel caso in cui riceviate un codice di verifica senza averlo effettivamente richiesto: in questo caso infatti è bene chiamare subito l’assistenza di Poste Italiane, sincerandosi così che la nostra carta Postepay non sia stata clonata o rubata, in modo da evitare acquisti indesiderati da parte di malintenzionati.