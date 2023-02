Silvia Toffanin, la confessione arriva in diretta: “6 anni che sta combattendo con un male pesante”

Silvia Toffanin è un volto molto noto della televisione italiana, seguitissima sugli schermi. Ogni volta che conduce fa dichiarazioni che moltissimi non si aspettano, come l’ultima che ha lasciato tutti gli spettatori senza parole.

Silvia Toffanin è una conduttrice italiana con un passato da modella, è nata nel 1978 a Marostica, in provincia di Vicenza, la madre è australiana e il padre è italiano. Lei inizia a diventare un volto noto della televisione molto giovane, quando aveva appena 18 anni e oggi è una grandissima conduttrice di casa Mediaset.

La carriera della Toffanin ha inizio nel 1997 quando partecipa a Miss Italia e in seguito seguito diviene una delle veline di Passaparola su canale 5, al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Da quel momento inizia a lavorare in televisione e nel 2002 diviene conduttrice di Mosquito e Nonsolomoda sempre su canale 5. Una delle sue prime conduzioni più importanti è quella per Moda mare a Porto Cervo, condotto con Enrico Papi.

La Toffanin vive a Portofino ma viaggia verso Milano ogni settimana per registrare il programma di cui è volto dal 2006, Verissimo. Il programma è una rubrica giornalistica di gossip.

Silvia è legata a Pier Silvio Berlusconi, il figlio di Berlusconi, proprietario Mediaset. Con l’uomo ha due figli, Lorenzo e Sofia. I due non si sono mai sposati e questa decisione non è mai stata apprezzata dalla critica, come il fatto che entrambi non abbiano social.

La confessione di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin a Verissimo ha fatto una confessione importante, che ha lasciato tutti senza parole, riguarda Serena Enardu. La donna è un volto noto dello spettacolo italiano oltre che imprenditrice di successo, nata nel 1976. E’ divenuta molto famosa e amata quando è arrivata negli studi televisivi di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi e successivamente ha partecipato a Temptation Island con il cantante Pago, con il quale ha una relazione.

La confessione della Toffanin riguarda la vita privata di Serena. A quanto pare la donna ha avuto periodi difficili nella sua vita e continua a soffrire, ne ha parlato a Verissimo.

La confessione a Verissimo

Serena è stata ospite di Silvia Toffanin e ha parlato di ciò che la fa più soffrire: riguarda il padre. Il profilo Instagram di Verissimo ha condiviso uno spezzone dell’intervista e ha scritto: “Mio padre è una roccia. Quando si è forti e c’è amore anche le cose peggiori riesci a viverle con il sorriso.” queste sono state le parole di Serena.

L’influencer inoltre ha specificato con le lacrime agli occhi: “Diciamo che sono circa sei anni che sta combattendo contro un male pesante”.