Francesco Facchinetti, la rivelazione in queste ore: denuncio mia moglie

Francesco Facchinetti è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo italiano, è seguitissimo sui social ed è lì che nelle ultime ore ha fatto una denuncia rivolta alla moglie che ha lasciato tutti senza parole.

Francesco Andrea Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante, imprenditore e disco jockey originario di Milano, dove è nato nel 1980. Fino al 2006 era conosciuto come DJ Francesco, oggi è seguito da un numero molto elevato di fan e seguaci suoi social, con i quali condivide ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa.

La carriera di DJ Francesco ha avuto inizio nel 2000, quando aveva solo venti anni, in quell’anno la sua canzone “La canzone del capitano” diviene un vero e proprio tormentone e successo quasi internazionale.

Da quel momento inizia la sua carriera, partecipa infatti anche al Festival di Sanremo, all’Isola dei Famosi e a Striscia la Notizia.Della vita privata di Facchinetti si sa poco ma ciò che è noto è che abbia una figlia, avuta nel 2011 con Alessia Marcuzzi, conduttrice nota.

Francesco ha avuto altri figli con Helena Faissol. Francesco è stato oggetto di critica quando nel 2021 a Roma, è stato vittima di un gesto fatto da McGregor, un giocatore di MMA.

La denuncia di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti condivide quotidianamente con i suoi seguaci sui social contenuti di diverso tipo, dalla sua routine a foto dei suoi figli che ama moltissimo. Ogni giorno carica anche diverse storie, quella di oggi ha sconvolto tutti i suoi fan, si tratta di una denuncia alla moglie e il motivo è molto particolare quanto esilarante.

Ha caricato una storia in cui mostra due bicchieri mediamente piccoli, senza specificare il loro contenuto ma il colore di queste bevande non è affatto rassicurante.

Le storie-denuncia di Francesco

Francesco ha condiviso la storia e ha scritto: “Ogni mattina mi obbliga a bere questo, non so cosa sia, ne devo bere due, non uno, due. Questo è l’altro ragazzi, non è veleno perchè non è che muoio dopo però mi obbliga a bere questi due cosi qua ogni mattina.” dice mostrando i bicchieri contenenti una miscela arancione e marrone.

E poi ha scritto: “DENUNCIO AMICI MIEI @ladyfacchinetti“, chiedendo ironicamente aiuto ai suoi seguaci di Instagram e taggando la moglie. A quanto pare alla donna di casa Facchinetti piace tenersi in forma e prendersi cura di se. Ovviamente chiedendo di fare lo stesso al marito e ai figli, nonostante non lo apprezzino molto, o meglio, non ne apprezzano il sapore.