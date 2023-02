Aurora Ramazzotti, l’ammissione sul suo stato di salute negativo: “Inizio ad avere…”

La figlia primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunzike è in dolce attesa ed è ormai agli sgoccioli, il piccolo si fa attendere con foga dalla famiglia che lo aspetta a braccia aperte. Ecco l’ultimo l’aggiornamento che ha dato la ragazza ai fan.

Aurora Ramazzotti è la figlia d’arte del cantante italiano Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker. La giovane oggi ha 26 anni e qualche chilo in più per la dolce attesa che ha mantenuto nascosta il più possibile, fin quando non è diventata evidente. Posta spessissimo foto e contenuti su Instagram aggiornando i fan delle sue condizioni.

La giovane è fidanzata con l’imprenditore e plurilaureato Goffredo Cerza. La coppia sembra sempre più unita e innamorata. I due diventeranno genitori tra pochissimo, potrebbe trattarsi di giorni come di ore, la nascita, infatti, era prevista fine mese di gennaio.

Il piccolo sarà un maschietto e i futuri nonni non vedono l’ora di averlo tra le loro braccia. Michelle ha pubblicato spessissimo foto e video di Aurora con il pancione, proprio come lei aspettava la ragazza anni fa, alla stessa sua età.

La Hunziker è emozionatissima e non vede l’ora che Aurora diventi mamma e possa vivere a pieno l’esperienza che anche lei, da giovane, ha vissuto definendola come la più bella della sua vita.

Aurora e il progresso sul social

Nel frattempo, il papà di Aurora, Eros, ha condiviso in questi mesi con i suoi seguaci, il progresso del pancione della figlia, emozionatissimo anche lui come la ex moglie. Le foto che pubblicava nelle storie erano tutte foto che la figlia gli mandava, rendendolo felice e orgoglioso ogni volta.

Anche Aurora ha condiviso moltissime foto con il pancione, aggiornando tutti del suo stato e dal momento in cui il piccolo si aspetta da gennaio, ormai nessuno di loro sta più nella pelle. Sia Aurora e Goffredo che Eros e Michelle, non vedono l’ora di tenerlo in braccio e coccolarlo con tutto l’amore del mondo.

L’ultimo aggiornamento di Aurora

Aurora Ramazzotti sta documentando la sua gravidanza con foto postate e con storie caricate su Instagram, dove è molto seguita. La sua ultima storia, quella di oggi, aggiorna sul suo attuale stato. Molti fan si sono preoccupati per via delle sue parole ma poi hanno fatto mente locale: ciò che prova Aurora è normale.

La ragazza ha caricato una sua foto in bagno e ha scritto: “Sono un paio di giorni che non ho molta energia ed inizio ad avere qualche segno di affaticamento. Ogni momento è una scoperta in questo percorso e sto imparando a gestire anche questa nuova fase. A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile”.