Alba Parietti, la confessione piccante arriva così: Sono andata a letto con…”

Alba Parietti è una conduttrice e attrice italiana molto amata dal pubblico italiano. L’ultimo suo post è una profonda riflessione in cui ha lasciato dettagli sulla sua vita privata che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Alba Parietti è una conduttrice, attrice e show girl italiana, è di Torino, città che ama e in cui vive dalla sua nascita, nel 1961. La donna ama il suo lavoro, la sua notorietà e dedicare tempo a se stessa, al suo compagno ma anche ai suoi seguaci con i quali condivide ogni dettaglio della sua vita.

La carriera della Parietti è iniziata quando era ancora molto giovane, nel 1977, quando appare per la prima volta sotto ai riflettori teatrali nella commedia di Oscar Wilde “L’importanza di chiamarsi Ernesto“. Negli anni successivi, quando era già nota, recita in “Abbronzatissimi”, film di Gigi Proietti. Nel 1992 poi ha presentato il Festival di Sanremo con il collega Pippo Baudo.

Alba ha un figlio al quale dedica molto tempo quando entrambi possono, anche lui è un personaggio noto, si tratta di Francesco Oppini, un uomo noto nello spettacolo italiano, nato nel ’82 dalla relazione con l’attore Franco Oppini.

Alba è una bellissima donna e nonostante l’età, sembra essere ancora una ragazzina. Oggi è in compagnia di un uomo affascinante e che ama alla follia, Fabio Adami.

Il post rivelatore di Alba

Alba Parietti ama condivide tutto con i suoi fan e l’ultimo post che ha condiviso su Instagram condivide molto di lei e della sua vita, anche cose intime che prima non aveva mai rivelato.

Ha condiviso una foto in cui appare in costume, bellissima e in forma come sempre, a bordo piscina. Questa volta non è il suo aspetto ad aver fatto successo ma lo è stato ciò che ha scritto: una lunghissima descrizione che parla di lei e della sua vita, senza tralasciare un dettaglio insolito.

Le parole di Alba Parietti

Alba ha accompagnato la foto in bikini raccontando di lei a tutti i seguaci: “Si mi piaccio, mi piaccio un casino, ho 61 anni e 7 mesi, somiglio all’ideale che avevo di me stessa a 30 anni. E allora? Scrivono per lo più donne, incazzate, fake e ometti “sei tutta rifatta”, “accetta la tua età”. Io sono nata con un dono che ho voluto conservare perchè è prezioso, la bellezza, non mi sono mai stravolta, ho coltivato un dono e lo voglio mantenere più a lungo possibile”.

Poi ha continuato dando un dettaglio che ha lasciato molti perplessi: “Ho avuto una carriera che mi ha reso libera, famosa, risolta economicamente, ha nutrito il mio ego, le mie necessità. […] Sono andata a letto solo con chi mi piaceva molto. Ho avuto amori importanti, passioni folli con uomini interessanti, geniali mai banali, mai per interesse.”