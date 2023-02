Privacy, la mossa a sorpresa arriva da Google: da oggi i tuoi segreti sono al sicuro | Scopri come

Ottime notizie per internauti sotto l’aspetto della privacy, Google sta per introdurre una nuova funzione che ti permetterà di tenere al sicuro i tuoi segreti.

Navigare in internet può presentare rischi di vario tipo, dal furto di informazioni sensibili al monitoraggio delle attività di navigazione, fino al furto di informazioni dal proprio pc. Infatti, i dati diffusi dagli organi di controllo ci parlano di una crescita esponenziale dei reati commessi sul web dal 2020 in poi.

Bisogna fare attenzione a proteggere i propri dati per evitare situazioni possibilmente pericolose a cui possiamo andare incontro anche inconsapevolmente. Infatti, secondo il nuovo regolamento della privacy GDPR, dal 2018, le aziende che raccolgono informazioni personali dei cittadini dell’Unione Europea devono garantire un nuovo standard di riservatezza, integrità e resilienza dei servizi di elaborazione dei dati.

Gli esperti invitano di fare molta attenzione alle password dei propri account e di non fornirla a nessuno senza aver fatto le opportune verifiche. Non di rado, siamo noi stessi a fornire i nostri dati personali ai malfattori senza accorgercene, perché questi sono in grado di riprodurre siti ufficiali di altri, come il sito della banca o della posta, e ci inviano i link tramite email o messaggio.

Per proteggersi meglio non visitare siti da link che ci arrivano da fonti sconosciute. Anche effettuare una manutenzione ordinaria del computer può aiutarci a tenere al sicuro i nostri dati. Basta eseguire tutti gli aggiornamenti previsti dai software ed effettuare una scansione periodica del pc con l’antivirus. Esistono anche diverse funzioni, previste da alcuni antivirus, che ci avvisano direttamente quando navighiamo su siti sospetti.

Cancellare i dati di navigazione da Google Chrome

Spesso può capitare di dover accedere ai propri account da computer utilizzati anche da altre persone, come in ufficio, ma anche a casa se il pc è condiviso con il resto della famiglia. In questi casi è sempre bene ricordarsi di eseguire tutti i logout prima di spegnere il pc, altrimenti il rischio è quello che chi arriva dopo di noi, possa trovarsi automaticamente all’interno di uno dei nostri profili (email, social etc).

La nuova funzione che sarà presto disponibile su Google Chrome potrebbe tornare molto utile in questo senso. Il browser di Google, infatti, sta per introdurre uno strumento di cancellazione rapida che consentirà di eliminare immediatamente sia la cronologia sia la cache di navigazione.

Gli utenti avranno un’opzione specifica in Google Chrome per cancellare tutti i dati degli ultimi 15 minuti di navigazione senza dover accedere alle singole impostazioni nella cronologia dello smartphone. Il procedimento è molto simile a quello della “navigazione in incognito” ma che permette di agire su cronologia e cookies contemporaneamente. La funzione dovrebbe presto essere disponibile per l’app Chrome di Android ma non tarderà ad arrivare anche per gli utenti iOS.