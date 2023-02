Eleonora Daniele, l’improvvisa scomparsa è un fulmine a ciel sereno: “Oggi non ci sei più”

Eleonora Daniele è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico. Nelle ultime ore ha pubblicato con i fan un tristissimo post, la foto e l’addio all’uomo che rattrista tutti.

Eleonora Daniele è nata nel 1976, è una conduttrice e giornalista italiana, originaria di Padova, città che ama moltissimo. La donna è molto amata dagli spettatori italiani per la sua professionalità e il suo carisma che inevitabilmente affascina chiunque segua i suoi programmi. E’ molto seguita anche sui social, dove condivide tutte le notizie e argomenti che le stanno più a cuore.

La sua carriera ha avuto inizio nei primi anni del 2000, quando appare per la prima volta nello studio televisivo di La sai l’ultima?, programma di casa Mediaset. Da quel momento in poi diviene nota e amata da tutto il pubblico italiano, conduce infatti senza sosta e nei primi anni due mila partecipa anche al Grande Fratello, lasciando definitivamente il suo posto di lavoro in banca.

Nel 2002 Eleonora debutta anche sotto i riflettori come attrice, appare infatti nel cast della serie Rai La squadra e nel 2003 fa un grandissimo successo con la serie Un posto al sole. Le sue ultime conduzioni sono state Nella memoria di Giovanni Paolo II, Lo Zecchino d’Oro, e oggi in casa Rai conduce Senato & Cultura – Il futuro è donna e Storie Italiane.

Eleonora è abbastanza riservata, non ama dare i dettagli della sua vita privata ma non rinuncia ad avere un bel rapporto con i suoi seguaci, infatti condivide spesso contenuti su Instagram.

Il triste post di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ha condiviso poche ore fa una foto su Instagram, informando i suoi seguaci della triste perdita e del dolore che sta provando. La conduttrice ha postato una foto e un addio, salutando un uomo al quale era molto legata e che le mancherà moltissimo, si tratta di Alessandro Lo Cascio.

L’uomo era noto a moltissimi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, era infatti un manager dello spettacolo italiano e si è spento a soli 52 anni. E’ uno storico manager dei vip, infatti lo è stato anche della splendida Raffaella Carrà.

Il doloroso addio di Eleonora

Eleonora Daniele ha deciso di condividere con i suoi seguaci del social, la foto di Alessandro, dando dettaglio del loro rapporto e trasmettendo così tutta la sua tristezza e il suo malessere per la sua perdita.

Eleonora ha scritto: “Ciao Alessandro. Ci siamo sentiti due giorni fa. Stavi bene. Oggi non ci sei più. E’ tutto sconvolgente. Quanti anni insieme di collaborazione e amicizia. R.I.P.”