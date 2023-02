TikTok annuncia il pugno di ferro: previste nuove pene per chi non rispetta il regolamento | Creator avvisati

Nuovo regole più stringenti per gli utenti del social TikTok, il nuovo regolamento dovrebbe riguardare soprattutto i creator.

Cambia ancora il regolamento di TikTok, il social nato in Cina nel 2014 con il nome Musical.ly. In pochi sanno che i suoi creatori Alex Zhu e Luyu Yang avevano in mente uno strumento con finalità educative. I due, infatti, avevano intenzione di creare un’app in grado di insegnare agli utenti più giovani diverse materie scolastiche attraverso brevi video di durata tra i 3 e 5 minuti.

Dalla sua uscita ad oggi TikTok è stato scaricato oltre 3 miliardi di volte, oggi conta un milione di utenti attivi ogni mese con un tasso di penetrazione del 5,96%. Per la maggior parte gli utenti appartengono a giovani nati tra il 1997 al 2012, cioè la cosiddetta Generazione Z, e una piccola parte dei nati tra il 1981 al 1996, conosciuta come Generazione Y.

Negli ultimi tempi le cose stanno un po’ cambiando e il social sta acquistando utenti anche tra un pubblico più maturo. Nel 2022, in Italia, gli utenti unici mensili sono stati 14,8 milioni di età compresa tra i 13 e i 55 anni.

Oggi, quindi, il social ha assunto una connotazione molto diversa rispetto a quella educativa pensata all’inizio, che non ebbe particolare appeal sugli investitori. La trasformazione in un social in cui era possibile esibirsi in balletti e coreografie sulle musiche di tendenza, invece, attirò l’attenzione di Zhang Yiming, proprietario di ByteDance, che nel 2017 decise di acquistare Musical.ly per la cifra di 800 mila dollari.

Cosa prevede il nuovo regolamento di TikTok

Da allora Tik Tok ha introdotto numerose innovazioni sia dal punto del regolamento sia da quello tecnico. Recente l’annuncio di un nuovo tool di controllo dell’account, fornito di un nuovo sistema di strike e nuove funzioni che permettono ai creator di verificare se i propri video sono stati bloccati dalle raccomandazioni dell’app.

Il nuovo sistema di TikTok servirà a contrastare maggiormente i creator che, attraverso determinati contenuti, influenzano negativamente la piattaforma. In un post sul blog dell’azienda si legge: “Se un account raggiunge la soglia di strike all’interno di una funzione del prodotto (ad esempio la sezione Commenti o quella dedicata alle LIVE) o di una policy (come nel caso di bullismo e molestie), verrà bandito in modo permanente”.

Va precisato che il ban non dipende dal numero degli strike, ma ne basta anche uno solo particolarmente grave per essere considerati account a rischio. Le nuove funzioni di TikTok saranno disponibili nella nuova sezione “Stato dell’Account” che dovrebbe essere disponibile entro 90 giorni. Questa però non sarà l’unica novità, in quanto è prevista una funzione che avviserà i creator quando il video è stato rimosso dalla funzione “Per te” e di presentare ricorso nel caso in cui il provvedimento sia immotivato.