Redmi Band 2, lanciato sul mercato l’innovativo fitness tracker: decine di modalità disponibili | Prezzo super vantaggioso

Nel corso degli ultimi anni, i fitness tracker e gli smartwatch in generale si sono sempre più diffusi a macchia d’olio a livello di tutto il territorio mondiale, partendo da Apple Watch in poi.

Ricordiamo in particolare che solo due mesi fa, a dicembre, la compagnia Redmi ha lanciato Redmi Band 2 sul mercato cinese, andando quindi a diventare il secondo modello a seguito del lancio del primo Redmi Band, avvenuto circa un anno prima.

Stando a quanto trapelato, sembra che Redmi Band 2 uscirà successivamente anche a livello mondiale, raggiungendo così il territorio europeo e non solo. L’utente SnoopyTech, nella fattispecie, avrebbe pubblicato un post su Twitter, mostrando diversi rendering che farebbero riferimento al modello globale di Redmi Band 2, presto in arrivo.

In base a quanto si può facilmente evincere dai rendering, non saranno presenti differenze fisiche tra quello che è il modello cinese e quello che invece uscirà in tutto il mondo. In base al leaker Sundanshu Ambhore, inolte, questo nuovo modello di fitness tracker targato Redmi sarà disponibile a soli 34.99 euro. Questo comporta chiaramente una maggiorazione rispetto al prezzo a cui è venduto in Cina (corrispondente a 159 Yuan, ovvero approssimativamente 21 euro), con una piccola maggiorazione.

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche di questo fitness tracker targato Redmi. In questo caso sarà incluso un display di natura TFT, dalla diagonale di 1.47 pollici, e densità di pixel pari a 247 ppi. In base a quanto dichiarato da uno dei poster pubblicitari del prodotto, sarebbero presenti più di 100 watch face. Lo smart band in questione presenta anche un sensore di monitoraggio, che rileva rispettivamente la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno a livello del circolo sanguigno.

Oltre a questo è possibile monitorare anche il sonno e lo stress, sempre grazie a specifici sensori. Sono inoltre disponibili più di 30 modalità di allenamento per monitorare le più disparate attività sportive, che comprendono ad esempio lo yoga, il jogging e quant’altro.

Eccezionale anche l’autonomia di questo Redmi Band 2, che può durare fino a due settimane totali, a differenza dell’uso intenso, in cui l’autonomia si aggira per lo più a circa 6 giorni. Buono infine anche il peso, con soli 15 grammi e uno spessore pari a 9.9 millimetri.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni per quanto riguarda il rilascio a livello globale da parte della stessa Redmi, eventualmente con il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.