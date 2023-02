Pierfrancesco Favino, il noto attore ‘finisce’ in sedia a rotelle: ecco cosa è successo | Fan sconvolti

L’attore Pierfrancesco Favino è seguitissimo sui social e ha postato recentemente una foto che ha lasciato tutti i suoi seguaci senza parole e con tantissimi dubbi.

L’attore italiano Pierfrancesco Savino è nato a Roma nel 1969, oggi ha 52 anni. La sua passione per il mondo dello spettacolo e della recitazione, che coltiva da quando è piccolo, lo ha portato al successo che ha oggi. E’ seguitissimo sui social e proprio lì ha condiviso nelle ultime ore una foto particolare.

Savino ha studiato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico e da subito ha iniziato a recitare in teatro e con piccoli ruoli anche sugli schermi televisivi. Nel 1991 la sua carriera poi è decollata, ha recitato nella pellicola Una questione privata. Dopo pochissimi anni poi ha anche recitato in film da cinema, come Pugili di Capolicchio.

Grazie al film Pugili, ha riscontrato un grandissimo successo, divenendo noto in tutto il paese e raggiungendo un numero elevatissimo di fan, è stato nominato il “Banderas italiano”.

Negli anni ha raggiunto grandissimi obiettivi, ha avuto svariati riconoscimenti come tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, una Coppa Volpi e tre Ciak d’oro.

Il post Instagram di Savino

Pierfrancesco Savino ha pubblicato un post sui social, dove appare in condizioni inconsuete: è su una sedia a rotelle e non è solo. L’attore però non appare distrutto o triste come avremmo immaginato, infatti è un post che ha pubblicato per l’ultimo film che è uscito al cinema a marzo e ha fatto un grandissimo successo.

Il film si intitola “Corro da te”, il protagonista è Gianni, interpretato proprio da Savino, è un donnaiolo che si mette alla prova accettando una sfida con i suoi amici. Altri attori protagonisti del film Carlo Ruggiero, Vanessa Scalera, Pilar Fogliatti e Miriam Leone.

La foto di Savino sulla sedia a rotelle

Pierfrancesco Savino ha postato una sua foto in cui appare serenamente seduto su una sedia a rotelle, in compagnia dell’attrice e collega Miriam Leone, la coppia è stata apprezzata da tutto il pubblico. L’immagine ha lasciato tutti i suoi seguaci senza parole e li ha portati a porsi tantissime domande, in particolare sul perchè fosse seduto su una sedia a rotelle.

L’attore ha scritto: “Un’amica qui tra di voi mi ha scritto che questo film fa bene all’anima. Non poteva farci un complimento migliore, grazie a tutti voi che state tornando al cinema a ridere ed emozionarvi insieme”.