Manutenzione caldaia, non dimenticarti mai questa cosa: da oggi rischi sanzioni salatissime | Ti prosciugano il conto

Le nuove leggi prevedono sanzioni salatissime per chi non prende determinati accorgimenti durante la manutenzione della caldaia.

Il riscaldamento domestico incide in maniera significativa sull’inquinamento delle città italiane, è quanto emerge dallo studio “Una strategia per la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici” realizzato da Elements per Legambiente e Kyoto Clubs.

Secondo i dati Ispra, infatti, il riscaldamento incide per oltre il 17,7% sulle emissione di CO2 nell’aria. Addirittura, le associazioni ambientaliste hanno proposto all’eliminazione del superbonus per le caldaia a gas dal 2025 per andare a vietare l’installazione di nuovi impianti alimentati da combustibili fossili.

Dopo la diminuzione delle emissioni durante i lockdown, i livelli dell’inquinamento dell’aria continuano a salire. Per questo motivo, in molte città, si è corso ai ripari con i divieti di circolazione per i mezzi più inquinanti, ma anche con limitazioni all’uso del riscaldamento domestico.

Per contrastare il fenomeno è necessaria anche un’attività di sensibilizzazione che spinga la popolazione ad adottare comportamenti più responsabili evitando sprechi inutili di energia. Se si considerano poi gli aumenti dei costi dell’energia, tenere comportamenti virtuosi può portare benefici anche dal punto di vista economico con una riduzione degli importi delle bollette.

Perché effettuare la manutenzione della caldaia

La crescente sensibilità alla questione ambientale ha portato il Governo ad adottare nuove leggi che impongono alla cittadinanza determinati comportamenti per ridurre gli sprechi. In questo senso va l’obbligo dei termostati su tutti i nuovi impianti che ci aiutino a tenere una temperatura costante all’interno della casa. Temperatura che, secondo gli esperti, non dovrebbe mai essere superiore ai 20 gradi per ottenere ottime prestazioni con bassi consumi.

In questo senso, è molto importante verificare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento domestico che potrebbe diminuire di efficienza in caso di problemi. Infatti, la legge prevede l’obbligo di effettuare la manutenzione periodica della caldaia. In caso di mancata manutenzione, il proprietario o l’inquilino responsabile rischia una multa molto salata che può andare dai 500 ai 3000 euro.

Per essere in regola con la caldaia, infatti, è necessario effettuare l’analisi dei fumi con cadenza biennale. E’, quindi, molto importanti ricordarsi di controllare il libretto della caldaia dove il tecnico deve annotare l’avvenuto controllo e rilasciare l’apposito bollino blu previsto dall’Organismo di Ispezioni Impianti. Il problema della mancata manutenzione non è solo un discorso di consumi, ma anche di sicurezza poiché un malfunzionamento può causare gravi pericoli per la casa e per tutto l’edificio.