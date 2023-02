Lavatrice, elimina la muffa e lo sporco dal cassetto dei detersivi I Il trucco delle casalinghe non fallisce mai

Finalmente svelato il trucco delle casalinghe per eliminare la muffa che si forma nel cassetto destinato ai detersivi della lavatrice.

E’ passato molto tempo da quando le nostre nonne erano costrette a lavare i panni a mano utilizzando l’unico detersivo disponibile: il sapone di Marsiglia. Non era raro che alcune donne per il proprio bucato utilizzassero la cenere, soprattutto nei periodi tra le due guerre, quando c’era una forte carenza di beni.

Senza saperlo, queste donne sfruttavano un procedimento chimico, infatti, l’acqua calda versata sulla cenere ne scioglieva i componenti creando una soluzione di bicarbonato e potassio che rendeva i panni bianchissimi e donava loro un profumo particolare.

La diffusione della lavatrice nelle case degli italiani inizia solo nel 1946, anno in cui le donne acquistano finalmente il diritto di voto. Per molti questa non è una casualità, ma un primo segno dell’emancipazione con la figura della donna che inizia a non essere più solo relegata al focolaio domestico.

Oggi, la lavatrice è presente in ogni casa e, difficilmente, se ne può fare a meno. I motivi sono diversi ma tutti altrettanto validi: ci permette di risparmiare tantissimo tempo e anche fatica, perché il bucato a mano resta comunque molto faticoso, infine ci permette una completa igienizzazione del nostro bucato.

Come eliminare la muffa dalla lavatrice

Dopo un certo periodo di utilizzo può capitare che la lavatrice non funzioni più come prima o che emani un cattivo odore che rischia di impegnare anche i nostri vestiti. Questo può dipendere da diversi fattori, ma il più frequente è la mancata manutenzione ordinaria della lavatrice che tende a creare al suo interno muffe o incrostazioni. Esistono, però, dei rimedi facili, veloci e naturali per far tornare la lavatrice come nuova.

Cestello e guarnizioni sono i punti in cui si accumula più facilmente lo sporco ed è necessario intervenire periodicamente per prevenirla. In questi casi, prodotti come aceto, bicarbonato e sale, che utilizziamo normalmente in cucina, possono rivelarsi molto utili. Versare una tazza di aceto bianco all’interno del cestello e programmare un lavaggio ad alta temperatura permette di rimuovere tutte le incrostazioni presenti. Meglio ancora se la vostra lavatrice ha il programma specifico per la pulizia del cestello.

Non tutti sanno che la muffa può formarsi anche all’interno del cassetto dei detersivi, infatti a fine lavaggio sarebbe consigliato lasciare aperto sia il cestello sia il cassettino per permettere di asciugarsi completamente. Anche in questo caso ci viene in aiuto l’aceto: dopo averne versato un bicchiere all’interno del cassetto, posizionate anche una spugna imbevuta sempre di aceto. Dopo qualche ora, basterà strofinare bene il cassetto e ogni traccia di muffa scomparirà insieme al cattivo odore.