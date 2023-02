Lavastoviglie, smetti subito di usare la modalità Eco I Non è come raccontano, combini un guaio

Molti elettrodomestici, come la lavastoviglie, hanno introdotto la possibilità di utilizzare la modalità Eco. Ma è davvero conveniente come dicono?

L’aumento dei costi dell’energia elettrica che da un paio di anni a questa parte stanno mettendo in forte difficoltà le famiglie italiane, alla continua ricerca di metodi e consigli su come risparmiare.

Le cause degli aumenti sono da ricercarsi in diverse situazioni che si sono verificate, le più significative sono, sicuramente, la pandemia con i relativi lockdown che si sono susseguiti tra il 2020 e il 2022, e lo scoppio della guerra in Ucraina dello scorso febbraio. Non sono mancate le speculazioni da parte dei distributori di energia elettrica, più volte richiamati dalle istituzioni su segnalazione delle associazioni di consumatori.

A prescindere dalle cause, il risultato è che solo nell’ultimo trimestre del 2022 i costi per l’acquisto di energia elettrica sono aumentati del 59%. E come se non bastasse le previsioni dell’autorità del settore, ARERA, per il 2023 non prevedono miglioramenti da questo punto di vista.

Dal canto loro, i cittadini non possono far altro che provare a ridurre al minimo gli sprechi di gas ed elettricità. In questo senso, può essere molto utile adottare alcuni semplici accorgimenti, come sfruttare le fasce orarie a minor costo presenti in molti contratti di fornitura oppure dotarsi di termostati interni per controllare la temperatura nelle nostre case.

Come utilizzare la modalità Eco della lavastoviglie

Anche la tecnologia può venirci in contro ed aiutarci a risparmiare, infatti su molti elettrodomestici moderni è stata introdotta la modalità eco che dovrebbe ridurre i consumi mensili con effetti positivi sulla bolletta. Questa funzione offre benefici anche dal punto di vista ambientale, poiché ci aiuta a risparmiare acqua e a ridurre le emissioni di CO2 nell’aria.

Tuttavia, la modalità eco potrebbe non essere compatibile con tutte le esigenze perché utilizza temperature più basse e un ciclo più breve per risparmiare energia. Una cosa molto frequente è che le stoviglie restino bagnate al termine del lavaggio costringendoci ad asciugarle a mano o a farle asciugare all’aria.

Altro problema legata alla modalità eco della lavastoviglie è dal punto di vista igienico. Infatti, le basse temperature previste dal programma, sia in fase di lavaggio che di asciugatura, non permette una completa disinfezione del carico all’interno. Germi e batteri potrebbero, dunque, non essere eliminati dalle nostre stoviglie facendo venir meno una delle caratteristiche fondamentali di questo elettrodomestico. In questi casi, il consiglio degli esperti è quello di preferire un ciclo di lavaggio classico ad alte temperature, sempre a pieno carico, in modo tale da provare a ridurre gli sprechi comunque.