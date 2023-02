Samantha de Grenet tra dottori e siringhe: ecco cosa è successo alla nota showgirl

La bellissima showgirl Samantha De Grenet è seguitissima sia in televisione che sui social. Nel suo recentissimo post su Instagram ha rivelato qualcosa di personale ai suoi seguaci.

Samantha De Grenet è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana molto amata dal pubblico italiano. La donna è nata a Roma nel 1970, e tutt’ora è considerata una delle donne più belle d’Italia.

La carriera dell’ex modella ha inizio nel 1985 quando è stata scoperta da Riccardo Gay, proprietario di una nota e importante agenzia di modelle. Successivamente vince il concorso di bellezza Fotomodella dell’Anno.

Le viene assegnato un premio speciale dalla giuria e da lì inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda: dal 1987 comincia a partecipare come modella a moltissime edizioni del programma concorso “Donna sotto le stella“. Da quel momento in poi la sua carriera è stata brillante e di successo, vedendola partecipe a diversi programmi televisivi e film di grande successo.

Samantha è sposata con Luca Barbato dal 2005, con il quale ha un figlio Brando che ama moltissimo. La famiglia Barbato vive serenamente e sono molto uniti, la show girl ha trovato l’amore che per molti anni ha cercato invano.

Il segreto di Samatha

Samantha De Grenet è molto seguita su Instagram e lì i fan notano sempre la sua bellezza che con gli anni sembra non sparire mai, infatti l’ultimo post riguarda proprio il suo aspetto. La conduttrice appare sempre in forma e bellissima, infatti ha dichiarato a tutti qualcosa di inaspettato.

La De Grenet ha confidato a tutti di affidarsi alla medicina estetica e di trovarsi molto bene, ha così consigliato anche ai suoi seguaci il medico al quale lei stessa si affida, condividendo il suo pensiero in merito.

Il post di Samatha De Grenet

Samatha ha condiviso una sua foto mentre è dal suo medico di fiducia e ha scritto: “Parliamo di medicina estetica! In molti rincorrono a trattamenti di bellezza, punturine di vario genere, filler, laser ecc., ma sono in pochissimi ad essere sinceri. la più parte delle persone nega di aver fatto qualcosa: alcuni per imbarazzo, altri per riservatezza, altri ancora per fare credere che è tutto merito di madre natura come se fossimo scemi!”

E poi ha continuato: “Io, al contrario, ho sempre raccontato ciò che facevo per rallentare l’invecchiamento e tenere luminoso e idratato il mio viso, e mi fa piacere condividere con voi ciò che faccio perchè in tantissime mi scrivete.” Poi conclude consigliando ai suoi seguaci il suo medico di fiducia, Alberto Armellini.