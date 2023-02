“… troppo presto”: Paola Perego, l’addio è dei più dolorosi | La triste scomparsa a soli 63 anni

Paola Perego è una conduttrice molto amata dal pubblico italiano, la sua passione per il suo lavoro la conduce sempre ad essere apprezzata da tutti, sia sugli schermi che sui social. Il suo ultimo post riguarda la triste perdita.

Paola Perego è una conduttrice televisiva, ex modella e imprenditrice italiana. La donna è molto seguita sia dietro gli schermi che sui social, su Instagram infatti posta quotidianamente, è seguita da un numero elevato di sostenitori e fan.

La carriera di Paola ha inizio a sedici anni, quando si trasferisce a Milano da Monza e inizia a lavorare come modella. Dopo un breve periodo di attività nel settore della moda, inizia poi ad apparire sotto i riflettori del piccolo schermo, infatti inizia a lavorare in casa Mediaset fino alla fine degli anni ’90.

Dopo gli inizi in casa Mediaset, Paola si trasferisce in casa Rai, costruendosi così una fama ancora più affermata. Paola è nota anche per aver avuto, nel corso della sua carriera televisiva alcuni problemi legali.

Era il 2015 quando è stata accusata di diffamazione per un insulto che ha fatto durante il programma televisivo “Verissimo“. Questo dettaglio però, non l’ha ostacolata e ad oggi è riuscita anche ad avere un proprio salotto televisivo “Se…a casa di Paola”.

Il post di Paola su Instagram

Paola Perego ama moltissimo il suo lavoro e allo stesso modo ama condividere con i suoi fa i suoi progetti televisivi, obiettivi e anche le sue passioni personali. I suoi seguaci sono sempre molto attivi e l’ultimo post della conduttrice ha lasciato tutti senza parole, con molta tristezza.

La conduttrice ha condiviso pochissime ore fa una foto su Instagram, la foto in questione raffigura un uomo molto noto nel mondo dello spettacolo, in particolare conosciuto da molti personaggi famosi per il suo lavoro dietro le quinte.

Il saluto di Paola Perego

Paola ha condiviso la foto e ha dato il suo saluto all’uomo, si tratta di un giornalista e autore televisivo, purtroppo scomparso pochissimi giorni fa a soli 63 anni. Parliamo di Ludovico di Meo. La donna conosceva molto bene l’autore, ha lavorato diverse volte al suo fianco e come lei moltissimi altri che negli ultimi giorni hanno a loro volta salutato l’uomo che ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo.

La conduttrice ha scritto: “Riposa in pace amico mio, te ne sei andato troppo presto. Un grande uomo ed un grande professionista.” Nei commenti i seguaci e fan lo salutano con affetto.