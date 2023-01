Friggitrice ad aria e forno elettrico, leggi bene qui prima di scegliere quale usare I Uno dei due ti ammazza la bolletta

Sono tempi veramente difficili e complessi, quelli che stiamo attraversando in questo periodo. Il rincaro energia ha infatti messo in ginocchio non solo l’Italia, ma anche tutta la popolazione europea.

Tutto è incominciato per la precisione nei primi mesi del 2022, a seguito dei conflitti scoppiati in Ucraina, che hanno portato con sé diverse conseguenze importanti sul piano sia energetico che economico. Abbiamo assistito infatti ad un aumento clamoroso dei costi delle materie prime, che si è riflettuto inevitabilmente in un rialzo sconsiderato a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo si è verificato un aumento folle anche del costo dell’energia, sia essa elettrica che a metano. Le compagnie fornitrici di energia si sono ritrovate quindi costrette ad aumentare i costi delle bollette mensili dell’energia, creando non poco scompiglio a livello di tutto il continente. In base ad alcune recenti statistiche, si è individuato un aumento pari a circa il 50% delle bollette mensili rispetto alle corrispettive bollette pagate l’anno immediatamente precedente.

Il governo italiano ha cercato di provvedere immediatamente alla situazione, con l’uscita di diversi decreti (come per esempio il decreto Aiuti-Bis e Aiuti-Ter) volti proprio a fronteggiare il caro energia ed aiutare la fetta di popolazione più bisognosa, con l’introduzione del bonus energia e agevolazioni fiscali per l’acquisto di nuovi elettrodomestici.

Nonostante tutti questi aiuti, rimangono ancora numerose le famiglie che rischiano di incappare nella soglia di povertà, dato il continuo e vertiginoso aumento del costo delle bollette mensili dell’energia.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche dritta per consumare meno energia elettrica possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia. Al giorno d’oggi una delle voci che consumano più energia elettrica all’interno dell’ambiente domestico è quella degli elettrodomestici. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice e via dicendo, sono davvero tanti e variegati gli elettrodomestici di cui facciamo uso quotidianamente.

Ma quale dobbiamo scegliere esattamente tra forno elettrico e friggitrice ad aria? Il nostro consiglio è quello di preferire essenzialmente l’uso della friggitrice ad aria, dal momento che i tempi di cottura sono sensibilmente inferiori rispetto ad un forno elettrico, con tutto il consumo che comporta in termini energetici.

Nonostante infatti il consumo orario possa sembrare maggiore nel caso della friggitrice ad aria, la situazione viene sensibilmente migliorata dal fatto che bastano pochi minuti in questo caso per poter cuocere le nostre pietanze, e quindi in questo caso si avranno considerevoli risparmi a lungo termine.