Canone Rai: svelato il trucco (legale) per non pagarlo I Lo stanno facendo tutti, ti resta poco tempo

Tutti devono pagare il Canone Rai? In generale è così, ma la legge individua più di una categoria di persone

Il Canone Rai resta uno dei tributi più messo in discussione nel dibattito pubblico italiano. Non solo per la natura della legge, ma anche per la modalità di pagamento in bolletta.

Il Canone Rai fu introdotto già in periodo fascista con un Decreto Regio del 1938, successivamente convertito in legge. Da allora, ha subito numerose modifiche ma non è mai stato eliminato, sopravvivendo anche al “decreto taglia” che nel 2010 servì ad abrogare una serie di norme ormai obsolete.

Molto contestata fu anche la decisione del Governo Renzi di unire il pagamento del Canone Rai alla bolletta elettrica, vincolando di fatto chiunque abbia una fornitura di energia a pagarlo automaticamente. L’importo di 90 euro è stato così suddiviso in dieci rate di 9 euro ciascuno.

La questione è arrivata fino in Europa, tanto che già durante il Governo Draghi si discuteva di scorporare il Canone dalla bolletta entro il 2023 con la possibilità di accorparlo alla tassa sulla casa o al modello 730. Di questo però si sono lamentati diverse sigle sindacali dei dipendenti Rai, che in una lettera al ministro Giorgetti hanno espresso i loro timori. In particolare delle conseguenze che potrebbe avere eliminare la certezza dei finanziamenti della più grande azienda culturale in Italia.

Chi non deve pagare il canone Rai

In attesa di capire cosa succederà il prossimo anno, il risultato è che nel 2023 gli italiani continueranno a pagare il Canone Rai in bolletta. Esistono però diverse categorie di persone che non sono tenuti al pagamento del canone e ne sono esentati solo tramite una richiesta da inviare entro il 31 gennaio. Vediamo quali sono:

Per primi sono esentati dal pagamento del Canone Rai tutte quelle persone che non possiedono un apparecchio televisivo in casa. E’ bene sapere che dal 2016 esiste la presunzione di possesso, cioè lo Stato presume che chiunque abbia una fornitura di energia elettrica possegga almeno un televisore. Se non ci sono, però, si può inviare la propria dichiarazione all’azienda tramite gli appositi canali. Sono esentati dal pagamento anche gli agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, cittadini non italiani appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia

Infine, sono esentate dal pagamento del Canone anche le persone sopra i 75 anni con un reddito inferiore agli 8mila euro annui. Se si appartiene ad una delle categorie sopra elencate è possibile inviare la richiesta tramite dichiarazione sostitutiva o autocertificazione tramite l’apposita pagina web sul sito dell’Agenzia delle Entrate o raccomandata postale all’indirizzo che si può trovare sempre sul sito. Se si dispone di firma digitale, la richiesta può essere inviata tramite pec all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.