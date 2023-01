Caro energia, svelato il trucco definitivo I Risparmi 700€ all’anno non farlo è da folli

Il caro energia, ormai lo sappiamo, sta colpendo sia tutta l’Italia che anche il continente europeo nella sua interezza. I problemi sono incominciati per la precisione lo scorso anno, quando son scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che si sono portati diverse cicatrici dietro.

Prima tra tutti l’aumento dei costi delle materie prime, il quale si è riflettuto in un’inflazione sconsiderata a livello del settore alimentare. Oltre a questo, inutile non citare l’aumento dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, che ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare i relativi prezzi delle bollette mensili.

Questo ha portato a non pochi grattacapi per i principali governi europei, che per fortuna hanno reagito quasi immediatamente. Nel caso del governo italiano, per esempio, come possiamo non citare l’introduzione del bonus energia da 150 euro (che possono essere detratti semplicemente dalla voce delle bollette mensili), così come l’introduzione di agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse interessato eventualmente all’acquisto di nuovi elettrodomestici, che avendo una classe d’efficienza energetica più alta consentono di risparmiare cifre considerevoli a lungo termine.

Malgrado tutti questi aiuti però da parte dello stato italiano, rimangono davvero tante le famiglie messe in seria difficoltà da quest’annosa situazione, che spesso si ritrovano a non arrivare alla fine del mese per pagare le bollette dell’energia, soprattutto se si tratta di famiglie monoreddito e composte da 5 o più membri.

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile, in modo da risparmiare considerevolmente sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno.

Consigli utili

Il primo consiglio che vi possiamo dare è sicuramente quello di far utilizzo di lampadine a LED, che consentono un considerevole risparmio rispetto all’utilizzo di lampade alogene tradizionali, oltre a presentare una maggior efficienza e durata rispetto ad esse, dal momento che in media durano 20 anni.

Rimanendo sempre nell’ambito domestico, vi consigliamo inoltre di sostituire il vostro vecchio frigorifero con uno nuovo ad alta classe d’efficienza energetica, soprattutto considerando tutte le agevolazioni fiscali di cui parlavamo poco sopra. Il frigorifero è infatti uno degli elettrodomestici più “energivori”, dovendo rimanere necessariamente acceso per tutta quanta la durata della giornata, perciò è fortemente consigliato far uso di un modello che non consumi poi così tanto, in modo da risparmiare molto a lungo termine.

Ultimo ma non di certo per importanza, è il consiglio in merito all’utilizzo della lavatrice. In questo caso vi raccomandiamo fortemente di utilizzarla solo a pieno carico, in modo da evitare lavaggi ripetuti e inutili, che possono essere benissimo evitati, soprattutto di questi tempi.