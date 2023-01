Aspirapolvere, il tasto segreto per farla funzionare meglio I Provaci, vedrai quanto tempo risparmi

Sono tempi duri quelli che stiamo attraversando in questo momento, non solo in Italia ma a livello di tutta Europa. I conflitti che sono scoppiati in Ucraina durante i primi mesi dell’anno scorso hanno messo in ginocchio tutta la popolazione del continente, a causa proprio delle conseguenze che hanno portato con sè.

Abbiamo infatti assistito ad un rincaro mai visto prima di alcune materie prime (che ha ovviamente scatenato un’inflazione a livello di tutto il settore alimentare), così come anche un rialzo record del costo delle bollette mensili dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Secondo le stime più recenti, il costo medio delle bollette mensili dell’energia ha subito un rialzo pari al 50% rispetto alle corrispettive bollette pagate nei corrispondenti mesi del 2021. Per fortuna i governi di tutta Europa sono celermente corsi in aiuto della fetta di popolazione più bisognosa, col fine ultimo di fronteggiare il caro energia che sta dilaniando tutto il continente.

Nel caso del governo italiano, sono stati fondamentali ad esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno portato tra le altre cose il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili) così come tutte le agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno consentono di risparmiare anche cifre consistenti alla fine dell’anno. Nonostante tutti gli aiuti provenienti da parte dello stato italiano, però, tante famiglie rischiano di avvicinarsi sempre più alla soglia di povertà, dato che sostenere bollette così ingenti è diventata cosa per pochi, soprattutto quando si parla di nuclei famigliari che percepiscono un solo reddito al loro interno.

Consigli utili

Oggi abbiamo deciso in particolare di fornirvi qualche trucchetto e accorgimento utile all’interno dell’economia domestica, in modo tale da risparmiare sensibilmente sul costo delle bollette. Sappiamo bene infatti quanto gli elettrodomestici incidano pesantemente sull’economia domestica, dal momento che da decine di anni li utilizziamo per le più disparate attività quotidiane.

Nella fattispecie ci concentreremo sull’aspirapolvere, che usiamo spesso e volentieri per pulire i nostri pavimenti. Basterà in questo caso premere un determinato pulsante presente sulla sua superficie, per svuotare in men che non si dica tutta la polvere che si è accumulata al suo interno. Una volta liberato da tutta la polvere accumulata dalle precedenti pulizie, l’aspirapolvere sarà conseguentemente in grado di aspirare con più efficienza rispetto a prima.

Questo chiaramente porterà a dimezzare i tempi di utilizzo, con tutto il risparmio che ne consegue sulle future bollette mensili dell’energia che vi arriveranno.