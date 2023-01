Frigorifero, lo fanno tutti ma è sbagliato: togli subito le calamite | Non immagini cosa rischi

Inutile nasconderci dietro un dito, al giorno d’oggi utilizziamo davvero tanto gli elettrodomestici in casa. Essi sono davvero tanti e sparsi all’interno di tutti i locali di casa nostra: tra forno elettrico, forno a microonde, asciugatrice, lavastoviglie, caldaia, scaldabagno, termostato e via dicendo, sono veramente numerosissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso giorno dopo giorno per ogni attività quotidiana.

Uno degli elettrodomestici che, a onor del vero, utilizziamo maggiormente nel corso della vita quotidiana è il frigorifero, che deve rimanere necessariamente acceso tutto il giorno a causa della sua natura stessa, dato che ha il fine ultimo di mantenere ben conservati gli alimenti che riponiamo, di giorno in giorno, al suo interno.

Spesso capita che chi viaggia molto e frequentemente, abbia l’abitudine di comprare in ogni posto delle calamite, che puntualmente attacca sulla superficie del proprio frigorifero una volta tornato a casa, come ricordo della vacanza appena trascorsa o della città visitata.

Per alcuni diventa una vera e propria collezione, ed è indubbiamente uno dei souvenir che ha conosciuto la maggior diffusione a livello di tutto il mercato mondiale. In questo caso il souvenir presenta una calamita sulla sua faccia posteriore, che consente di attaccarsi senza problemi ai frigoriferi che hanno la parete anteriore in metallo. In realtà questa situazione sarebbe da evitare, perché? Scopriamolo insieme!

Questo è un consiglio rivolto in particolar modo a chi possiede un frigorifero di ultima generazione (quelli smart, per intenderci), che sono molto tecnologici e presentano addirittura un pannello touch-screen per annotare degli appunti o per consultare le ricette.

Il motivo dietro

Com’è ovvio che sia, questa tipologia di frigoriferi hi-tech possono rovinarsi proprio a causa del campo magnetico che le calamite (che potremmo posizionare sulla loro superficie) generano. Non fatevi quindi problemi di questo tipo nel caso in cui abbiate un frigorifero tradizionale, dal momento che in questo caso non sono presenti schermi hi-tech sulla superficie.

Se avete invece un frigorifero smart ad alta tecnologia, il nostro consiglio è quello di acquistare (online o nei negozi fisici, a vostra scelta) una lavagnetta metallica, in modo da posizionare le calamite sopra la sua superficie, evitando così facendo di rovinare il frigorifero di ultima generazione.

Un’altra alternativa possibile è rappresentata infine dalla vernice magnetica (che si può trovare sia sugli e-commerce che nei negozi specializzati in bricolage), che è in grado di ricoprire senza problemi la parete della cucina, e sulla cui superficie potremo posizionare tutte le calamite e i magneti che vorremmo.