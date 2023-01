Termosifoni, da oggi dici addio alla bolletta: non la vedrai mai più alta

Sono mesi autunnali e invernali davvero difficili, quelli che stiamo trascorrendo. Non solo per noi, ma per tutta la popolazione europea.

Tutta la situazione si è aggravata a partire dai primissimi mesi del 2022, quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina che hanno portato con sè diverse conseguenze importanti sul piano economico.

In primis citiamo innanzitutto l’aumento clamoroso delle materie prime (che si è tradotto, com’è ovvio che sia, in un’inflazione generale a livello di tutto il settore alimentare), così come anche il rialzo del costo delle materie prime, che ha portato al conseguente aumento delle bollette mensili dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. I governi di tutta Europa per fortuna si sono attivati immediatamente, nel tentativo di fronteggiare il caro energia e venire in aiuto alla fetta di popolazione più bisognosa. Nel caso del governo italiano, ad esempio, abbiamo assistito all’introduzione del bonus energia pari a 150 euro (che può essere detratto senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia), così come agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione.

Nonostante tutto questo però, sono davvero tantissime le famiglie italiane (e non solo) che faticano seriamente ad arrivare alla fine del mese, in taluni casi rischiano perfino di incorrere nella soglia di povertà, dato che pagare bollette così ingenti è diventato pressoché impossibile.

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile in merito, in modo da risparmiare sensibilmente sulle prossime bollette mensili che vi arriveranno.

Consigli utili

Una delle voci che senz’ombra di dubbio ricopre maggior importanza a livello dell’economia domestica in termini di consumi energetici è quella del riscaldamento, in particolar modo nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali.

Uno dei primi consigli che vi possiamo dare a tal proposito consiste nell’utilizzo di pannelli termoriflettenti. Questi infatti possono essere utilizzati in corrispondenza dei muri della propria abitazione domestica (più precisamente nella parte posteriore del calorifero), in modo tale da schermare completamente la zona, riflettendo il calore generato dai caloriferi stessi e ottimizzando così l’energia utilizzata. I pannelli riflettenti sono inoltre economici e alla portata di tutti, consentendo di risparmiare anche cifre considerevoli a lungo termine.

Nel caso dei pannelli riflettenti, installarli è un processo molto semplice e alla portata di tutti, in quanto basterà ritagliare la porzione di pannello termoriflettente necessaria per il proprio calorifero, posizionandolo nella parte posteriore di esso. Così facendo riusciremo a schermare completamente l’ambiente, evitando sprechi inutili.