Carlo Conti, avete mai visto il figlio del noto presentatore? È ‘Tale e quale’ al padre

Carlo Conti è un conduttore molto amato dal pubblico italiano, soprattutto per la sua ironia che non nasconde mai, neanche sui social. Il suo ultimo post su Instagram ha divertito molto.

Carlo Conti è un conduttore e autore televisivo, considerato tra i più apprezzati dal pubblico italiano. L’uomo è ancora molto attivo sotto ai riflettori, negli anni infatti, ha raggiunto un successo crescente.

Conti ha presentato moltissimi programmi e di moltissimi altri ne è stato direttamente la mente. Notevole è anche il suo impegno e la sua professionalità che ha e trasmette al pubblico senza stancarsi o arrendersi mai.

Il conduttore è nato a Firenze nel 1961, oggi ha 61 anni ed è noto attualmente come volto e per la conduzione del programma “L’Eredità“, che conduce da moltissimi anni e anche per il programma “Tale e quale show”.

Carlo è stato il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo per due anni, dal 2015, ruolo che ha ereditato al collega Amedeus. Dal 2017 è stato il direttore artistico anche del programma “Lo zecchino d’Oro”. La sua carriera brillante ha avuto inizio negli anni ’80 e si è sempre dimostrato all’altezza dei suoi ruoli, arrivando ad avere un numero elevato di seguaci anche sui social.

I post di Carlo Conti: la sua ironia irresistibile

Carlo Conti vanta un numero elevato di seguaci sui social, riesce sempre ad intrattenerli e divertirli. Nell’ultimo periodo ha pubblicato post riguardanti la sua salute, ironizzando sul fatto che gli anni passino anche per lui. Nelle foto è apparso spesso in compagnia del collega e migliore amico Giorgio Panariello, entrambi riescono sempre a divertire i fan.

L’ultimo post invece è diverso, riguarda suo figlio Matteo che ha avuto con la moglie Francesca Vaccaro, con il quale è sposato dal 2012.

La somiglianza di Matteo con Carlo

Carlo Conti ha pubblicato con i fan un breve video in cui appare il piccolo Matteo, nato nel 2014 e che oggi ha 8 anni. Il piccolo dice: “Tale e Quale show solo su Rai1!”. Il bambino indossa una maschera in cartone con il volto del papà Carlo.

Il conduttore ha ironizzato e ha scritto come descrizione del video in questione: “Spesso mi chiedono se mio figlio Matteo assomiglia più a me o a mia moglie Francesca. Mah…Non saprei!!!”, scherzando sul fatto che il figlio indossi palesemente la maschera con il suo volto. I commenti sotto al post sono come sempre di fan o colleghi divertiti sempre di più dall’ironia di Carlo.