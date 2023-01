Riscaldamento, risultato straordinario con il minimo sforzo: prova subito il ‘trucco’ del forno

In pieno inverno e con le temperature che continuano a scendere, ogni trucco per riscaldare casa diventa importante. Quello del forno vi sorprenderà

Riscaldare casa durante il periodo invernale è indispensabile per stare bene ed evitare spiacevoli raffreddori. Per accumulare calore all’interno della casa si possono adottare diversi accorgimenti che possono aiutare anche a risparmiare un po’ di soldi.

Le spese per il riscaldamento incidono in maniera importante sui bilanci domestici, per questo è importante usarlo con moderazione e nella maniera giusta. Se abbiamo un impianto di riscaldamento autonomo è sempre meglio scegliere una caldaia a condensatore, che riesce a sfruttare al meglio la quantità di energia che utilizza, portando un notevole risparmio.

Accendere e spegnere la caldaia non è consigliabile, gli esperti suggeriscono di tenere una temperatura costante intorno ai 20 gradi. La caldaia infatti consuma molto di più all’inizio per raggiungere la temperatura impostata piuttosto che per mantenere la stessa temperatura per un tempo più lungo. Per fare ciò possiamo utilizzare dei termostati da montare sui caloriferi e collegarli ad un impianto centralizzato.

Se in casa non ci sono i riscaldamenti, per risparmiare è meglio evitare la stufa elettrica che consuma molta energia, magari preferendo una stufa a pellet o un altro modello a basso consumo.

Come riscaldare casa col forno

Una volta impostati i riscaldamenti esistono dei metodi per aiutarci affinché il calore accumulato in casa non si disperda. Il primo è quello di controllare l’integrità degli infissi, spifferi di porte e finestre possono raffreddare velocemente gli ambienti e farci consumare molto di più. Se gli infissi sono vecchi, si possono applicare degli accorgimenti come antispifferi o tende molto doppie. Esistono in commercio anche delle pellicole anti freddo che possono essere montate sui vetri.

Un altro trucco per riscaldare la nostra casa consiste nello sfruttare il calore degli altri elettrodomestici. Il forno, per esempio, produce molto calore che può essere riutilizzato per far salire la temperatura in casa. Farlo è molto semplice, è sufficiente lasciarlo aperto dopo averlo spento, così da permettere al calore di disperdersi nell’ambiente. Per favorire il passaggio dell’aria calda anche in altre stanze è consigliabile lasciare aperta anche la porta della cucina.

In molti già utilizzano tale pratica, ma è necessario comunque fare molta attenzione. Se il vostro forno è posizionato in basso e ci sono bambini o animali è bene che siano in un altra stanza così da evitare di scottarsi. Se il forno è a gas, può essere invece consigliabile far areare l’ambiente per evitare possibili esalazioni dovute a possibili fughe di gas.