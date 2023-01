Conosci il trucco della spugnetta nel cestello della lavatrice? Non ne farai più a meno ti risolve un fastidioso problema

In pochi sanno che mettere una spugnetta nel cestello della lavatrice può aiutarci a risolvere un fastidioso problema.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più usati nelle case degli italiani, non solo perché ci permette di risparmiare molto tempo ma anche per l’azione igienizzante che permette di eliminare germi e batteri dal nostro bucato.

Dal punto di vista della sterilizzazione, è quasi impossibile raggiungere gli stessi benefici della lavatrice durante un normale bucato a mano. Infatti, la lavatrice raggiunge facilmente temperature più elevate ed esistono alcune funzioni che mantengono la temperatura sopra gli 80°C per oltre dieci minuti assicurando una completa disinfezione di capi.

3. Una funzione particolarmente utile, soprattutto per capi come asciugamani, accappatoi o strofinacci per la cucina che, restando spesso umidi, diventano terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri. Allo stesso modo, l’accumulo di molti indumenti sporchi nella cesta favorisce il proliferare di microrganismi che potrebbero resistere anche dopo il lavaggio.

4 Se poi, ci sono in casa neonati o bambini piccoli, è necessario prestare ancora più attenzione all’igiene del nostro bucato, ma allo stesso tempo bisogna evitare detersivi troppo aggressivi che potrebbero causare spiacevoli irritazioni. Se si vogliono eliminare germi e batteri dal bucato è necessario occuparsi della manutenzione e della pulizia della lavatrice.

A cosa serve la spugna nella lavatrice?

Dopo un certo periodo di utilizzo, infatti, può capitare che il bucato non sia poi così profumato e resti impregnato di odori poco piacevoli. Il cattivo odore che proviene dalla lavatrice può essere provocato da diverse cause: potremmo non aver utilizzato il programma adatto o il detersivo giusto, ma spesso dipende proprio dall’accumulo di sporcizia e incrostazioni lungo le guarnizioni o all’interno del cestello.

Per esempio, chi ha in casa un animale domestico conosce bene il problema dei peli che tendono a rimanere attaccati ai vestiti e non solo. Nel momento in cui questi panni vengono lavati i peli si disperdono nel cestello finendo sugli altri indumenti e depositandosi all’interno della lavatrice. Per evitare tutto ciò, sarebbe preferibile pulire i panni con le apposite spazzole prima di metterli in lavatrice.

In questi casi è possibile ricorrere al trucco della spugnetta, che consiste nell’inserire, per l’appunto, una spugnetta all’interno del cestello durante il lavaggio. Si possono utilizzare delle spugne generiche non lisce oppure quella dal doppio lato che utilizziamo per lavare le stoviglie. La spugna riesce a trattenere i peli di animali e a raccoglierli in blocco evitando che vadano a depositarsi sul resto del bucato.