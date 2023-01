WhatsApp, ricevi messaggi indesiderati? Ecco il modo per risolvere il problema | Con l’ultimo aggiornamento è finalmente possibile

Nuova funzione per WhatsApp, l’ultimo aggiornamento dovrebbe permettere di non ricevere più messaggi indesiderati.

Dal suo lancio nel 2009, WhatsApp ha introdotto numerose innovazioni che le hanno permesso di affermarsi come applicazione di messaggistica istantanea più diffusa. Un successo che neanche I suoi creatori, Jan Koum e Brian Acton, si aspettavano.

Koum e Acton dopo aver lasciato la società Yahoo!, furono respinti da Facebbok, così decisero di lanciarsi in un nuovo progetto e, con il supporto dello sviluppatore russo Igor Solomennikov, fondarono in California la WhatsApp Inc.

L’applicazione nel tempo si è diffusa a macchia d’olio, nel febbraio 2013 la stessa WhatsApp dichiarò di avere 400 milioni di utenti attivi ogni mese. Ironia della sorte, nel 2014, la società viene acquisita proprio da Facebook, che pochi anni prima si era rifiutata di assumere Koum e Acton. Un errore che è costato a Zuckemberg 19,3 miliardi per l’acquisto di WhatsApp.

Ma anche in questo caso il creatore di Facebook ci ha visto giusto, oggi WhatsApp conta oltre un miliardo di utenti mensili. L’App è riuscita a mandare definitivamente in pensione gli SMS con la possibilità di condividere immagini, video e documenti, oltre ai messaggi vocali e di testo.

Come bloccare i messaggi indesiderati su WhatsApp

5 Un successo dovuto anche alla mancanza di pubblicità e alla particolare attenzione alla sicurezza degli utenti. In questa direzione va anche l’ultima innovazione introdotta da WhatsApp che permette di utilizzare alcune scorciatoie per bloccare gli utenti indesiderati.

6Può capitare di ricevere messaggi da sconosciuti o di non voler più ricevere messaggi da un determinato contatto. In questi casi è già possibile bloccare il contatto su WhatsApp, ma la procedura non è immediata per tutti. La funzione suggerirà alcune scorciatoie ed è già disponibile in versione beta per gli iscritti al programma TestFlight, compatibile sia per le versioni iOS 23.2.0.71 e 23.2.0.70., che per la versione Android beta 2.23.2.10

Su iOS ci sono tre scorciatoie: sotto l’anteprima della chat, nelle opzioni di ciascuna chat e in automatico per i messaggi da numeri sconosciuti. Anche su Android ci sono tre scorciatoie segnalate, oltre quella rapida classica per i contatti che non abbiamo in rubrica, sarà possibile bloccare i contatti indesiderati dalle opzioni della chat e all’interno delle stesse notifiche. Inoltre, in caso di messaggi molesti, c’è la possibilità di segnalare il contatto ai moderatori di WhatsApp, condividendo gli ultimi 5 messaggi ricevuti. Eseguita la verifica l’utente potrebbe essere bannato definitivamente dalla piattaforma.