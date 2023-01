Addio Pippo Baudo, è successo tutto così in fretta : ci hanno provato fino all’ultimo | Lacrime infinite per lui

Pippo Baudo è uno dei volti più noti dello spettacolo italiano, ha fatto la storia della televisione italiana. Purtroppo però, ci sono notizie poco piacevoli per i suoi fan.

Pippo Baudo, pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, oggi ha 86 anni ed è ancora uno dei conduttori italiani più amati dal pubblico. La sua notorietà è data dalla sua empatia e dal suo talento che si percepiscono da dietro gli schermi.

Pippo ha alle spalle settant’anni di carriera televisiva, nonostante ciò, poche volte è stato oggetto di cronaca nel paese, questo perchè è un uomo molto riservato ed è sempre stato visto come una persona limpida.

Pippo Baudo è nato nel 1936 a Militello, in Sicilia. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza ha avviato la sua carriera televisiva, nel 1959. L’uomo ha esordito negli anni ’60 in casa Rai e poi in Mediaset. Ha condotto Domenica in, Canzonissima e molte edizioni del Festival di Sanremo: 13 dal 1968 al 2008, registrando anche il record di ascolti.

Baudo ha avuto un figlio con Mirella Adinolfi nel 1962 che ha riconosciuto quattro anni dopo. Il figlio ha vissuto all’estero ma è da pochissimo tornato per stare vicino al padre.

La malattia di Pippo Baudo

Nel periodo in cui Pippo Baudo era alla conduzione di Canzonissima, programma di successo grazie all’uomo, ha scoperto di essersi ammalato: aveva un cancro alla tiroide. Dopo anni, grazie alle cure, questa malattia era sparita. Oggi però sta avendo di nuovo alcuni problemi ma non è in condizioni gravi, si sta riposando dopo anni di lavoro e di problemi gravi di salute.

Per un periodo, recentemente, si è pensato che si fosse ammalato di nuovo gravemente. Questo pensiero si è diffuso per il ritorno del figlio Alessandro in Italia ma a quanto pare la decisione dell’uomo è data per l’età avanzata di Baudo, vuole passare più tempo possibile con il padre.

Pippo Baudo: non lo rivedremo più?

Il grande conduttore, da anni ormai non si palesa sotto i riflettori televisivi, ha sempre rifiutato gli ultimi inviti che gli sono stati fatti. Ora che il figlio è tornato in Italia, ha parlato del padre, riferendo la sua condizione di salute e spiegando le motivazioni della sua assenza in televisione.

La verità è che Pippo Baudo si è ritirato dal mondo dello spettacolo per concedersi riposo, purtroppo anche per i personaggi noti l’età avanza e il conduttore vuole dedicare più tempo alla sua famiglia e godersi un po’ di pace e relax.