“È stata una donna coraggiosa”: Sandra Milo, il doloroso addio della storica attrice italiana

Sandra Milo è una delle attrici più ammirate del nostro Paese, la donna nonostante la sua età, è molto social. La foto che ha pubblicato è un saluto ad una collega.

Sandra Milo è un’attrice, autrice e cantante italiana, nata nel 1933 a Tunisi. Il suo nome all’anagrafe è Salvatrice Elena Greco, nome che poi ha modificato lei stessa quando è divenuta nota. L’attrice ha vinto un Nastro d’argento come migliore attrice per diversi ruoli e per aver interpretato Giulietta degli spiriti nel film di Federico Fellini.

Il successo enorme che l’attrice ha avuto è iniziato fin da subito. La sua carriera ha avuto inizio nel 1955, quasi ventenne, quando ha recitato in The Bachelor con Alberto Sordi. La donna ha sempre lavorato al fianco di grandissimi artisti come Marcello Mastroianni.

La Milo, dopo anni di grandissimo successo, è divenuta un simbolo della recitazione italiana, conosciuta in tutto il mondo. Nel 1968 ha deciso però di ritirarsi dal mondo dello spettacolo – in particolare dalla recitazione – per poi tornare sotto i riflettori nel ’79.

Sandra ha iniziato la sua carriera interpretando, e diventando un sex simbol e ha finito di recitare con ruoli in cui interpretava, ed è oggi, una donna di estrema classe e carisma.

Sandra Milo: la vita privata – e nascosta

Dopo una pausa dal mondo dello spettacolo, Sandra Milo è tornata sugli schermi nel 1979, per dieci anni nessuno ha avuto notizie della donna. Una caratteristica per la quale è ricordata, è il suo viaggio durato circa un anno, durante il quale ha viaggiato senza sosta in tutta Italia, in compagnia dell’adattamento teatrale di 8 donne.

Della sua vita privata ha sempre cercato di tener nascosto molto, non ha mai amato la fama mediatica ma si sa che è stata sposata con Moris Ergas con cui ha avuto una figlia Deborah e che poi ha sposato Ottavio De Lollis, con cui ebbe due figli: Ciro e Azzura. Sandra è una delle attrici italiane, come la collega e amica Gina Lollobrigida, che hanno portato nel mondo il fascino italiano.

Il saluto di Sandra

Nelle ultime ore, una notizia agghiacciante ha rattristato il mondo intero. Una dei sex simbol più indiscussi del nostro Paese è purtroppo deceduta: si tratta di Gina Lollobrigida.

Il 16 gennaio, l’attrice italiana ci ha lasciati, lasciando alle sue spalle un segno per la cultura dell’Italia. La donna era un idolo per molte persone, la sua bellezza immortale e il suo talento hanno condotto l’Italia in tutto il mondo. Sandra Milo che conosceva bene la donna e collega, appartenente alla ‘stessa corrente’, ha dedicato a lei un post du Instagram. L’attrice ha scritto: “Nel giorno in cui avrei voluto gioire per la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, mi ritrovo a piangere la scomparsa di Gina Lollobrigida, una stella del cinema internazionale. Gina è sempre stata una donna dalla strabordante bellezza e talento straordinario, non solo è stata una donna coraggiosa. Credo che adesso sia finalmente felice perchè negli ultimi anni della sua vita non l’hanno vista serena. Ciao Gina, ti porterò sempre nel cuore!”