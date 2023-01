Caro bollette, fai fatica ad arrivare a fine mese? Il segreto per risparmiare è proprio questo | A saperlo prima!

Imparare a risparmiare è fondamentale per combattere il caro bollette e arrivare a fine mese senza affanni.

I dati sulla povertà in Italia ci restituiscono la fotografia di un paese in grande difficoltà con 1,9 milioni di famiglie che vivono in povertà assoluta. Un totale di 5,6 milioni di persone (circa il 9,4% della popolazione) che fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Una situazione non facile che dura ormai da diversi anni. Infatti, non abbiamo fatto in tempo a riprenderci dai danni economici causati dalla pandemia che è arrivato il caro energia. I consumatori hanno visto crescere le loro bollette a causa di aumenti eccezionali provocati da tensioni internazionali, come la recente guerra in Ucraina, con l’Europa che si è scoperta dipendente dal gas russo.

Alla base degli aumenti, però, ci sono anche i cambiamenti climatici e le sue conseguenze. La siccità, per esempio, non solo sta impattando negativamente sulla produzione di energia idroelettrica, ma causa problemi anche all’energia nucleare. Di recente si è visto sulle centrali nucleari in Francia, che utilizzano l’acqua per il raffreddamento durante il processo di produzione dell’energia.

Le famiglie di tutta Europa, nel frattempo, subiscono le conseguenze e sono costrette a pagare bollette molto più alte rispetto agli anni scorsi. Questo spinge a cercare soluzione per ridurre i consumi in casa.

Come risparmiare in casa

Risparmiare è possibile e non è detto che sia necessario rinunciare ai confort a cui siamo abituati. Potrebbe bastare solo fare un po’ di attenzione in più ed imparare ad utilizzare al meglio gli elettrodomestici che abbiamo in casa.

In inverno, la maggior parte dei consumi è dovuta all’energia per riscaldare le nostre abitazioni o il luoghi di lavoro. E’ importante sapere che il tipo di caldaia installata in casa può farci risparmiare molti soldi. Le caldaia più moderne sono in grado di sfruttare al 100% il calore che deriva dalla combustione del gas. Inoltre, possiamo adottare altri accorgimenti come installare un termostato automatico.

Regolare correttamente il termostato, impostando delle fasce orarie prestabilite, aiuta a ridurre i consumi. Il termostato ci permette anche di impostare una temperatura massima da non superare. La temperatura massima da non superare è di 20 grandi ed è preferibile mantenere una temperatura costante piuttosto che far accendere e spegnere la caldaia in continuazione. Le caldaie, infatti, consumano di più per raggiungere la temperatura che per mantenerla costante. Provare per credere: adottando il comportamento corretto i risultati si vedranno già dalla prossima bolletta.