Termosifoni, accendili in questa fascia oraria: casa calda e risparmio sensazionale | Sempre più persone lo stanno facendo

Sia i mesi autunnali che abbiamo appena passato, che i mesi invernali a cui andremo incontro in futuro, non sono stati di certo facili da un punto di vista economico, e soprattutto energetico.

Il caro energia ha infatti recentemente colpito tutta quanta l’Unione Europea, in particolar modo a seguito dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina nei primi mesi del 2022.

La guerra ha portato conseguenze non da poco, che si sono riflettute sull’Unione Europea: in primis abbiamo assistito ad un aumento dei costi delle materie prime, che si è inevitabilmente riflettuto in un’inflazione a livello del settore alimentare. Oltre a questo si è riscontrato un notevole aumento del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, che ha portato al rialzo vertiginoso delle bollette mensili da parte delle principali compagnie fornitrici. In base a una recente statistica, il costo delle bollette sarebbe aumentato di ben il 50% rispetto al costo risalente all’anno immediatamente precedente, e questo sarebbe a tutti gli effetti un assoluto record per questo settore.

Per fortuna i governi delle principali nazioni europee (come ad esempio quello tedesco e italiano) non si sono di certo tenuti con le mani in mano, ma anzi si sono prontamente e immediatamente attivati nel tentativo di fronteggiare nella maniera migliore possibile il caro energia che sta colpendo il continente.

È così che, grazie all’uscita del decreto Aiuti-Bis così come il decreto Aiuti-Ter, sono usciti il bonus energia da 150 euro (che si possono detrarre in maniera diretta dalle voci delle bollette mensili), così come le agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse intenzionato ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione. Nonostante tutti questi preziosi aiuti da parte del governo italiano e delle autorità locali, sono moltissime le famiglie che tutt’oggi faticano ad arrivare alla fine del mese.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio a tal proposito, in modo da diminuire il consumo d’energia e risparmiare alla fine del mese. Oggi in particolare ci concentreremo sui riscaldamenti, che sono senz’ombra di dubbio una delle voci che consuma e impatta maggiormente sull’economia domestica totale, soprattutto nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali che stiamo passando.

Il primo consiglio che vi diamo, seppur apparentemente banale, è quello di non tenere costantemente accesi i termosifoni durante tutto il giorno, ma solo in determinate fasce della giornata, in particolar modo quelle più fredde. Vi consigliamo inoltre l’utilizzo di pannelli radianti, in quanto permettono di diffondere più efficacemente il calore all’interno dell’ambiente stesso.

Infine, ultimo consiglio ma di certo non per importanza, è quello di considerare come ottima alternativa il riscaldamento a pompa di calore, che va ad utilizzare l’energia proveniente dal terreno per incanalarla all’interno dell’ambiente domestico, e conseguentemente riscaldarlo, portando ad un risparmio considerevole ed effettivo alla fine del mese.