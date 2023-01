Lavastoviglie, in bolletta è un vero salasso: se scopri le cifre non la utilizzi più | Consumi impressionanti

Il caro energia ha recentemente colpito non solo l’Italia, ma anche tutto il continente europeo nel corso degli ultimi mesi.

La situazione si è aggravata particolarmente quando è iniziata la guerra in Ucraina, nei primissimi mesi del 2022, che ha portato come una delle principali conseguenze l’aumento dei prezzi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

La conseguenza più ovvia è stata ovviamente l’inflazione dei costi delle bollette da parte delle principali compagnie distributrici. La situazione non è stata delle più facili, anzi, e il governo italiano ha fortunatamente preso subito dei provvedimenti atti proprio a fronteggiare il caro energia, in modo tale da aiutare la fetta di popolazione più bisognosa.

Uno dei provvedimenti più utili in tal senso è stato il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia. Oltre a questo, sono state introdotte grazie al decreto Aiuti-Ter nuove agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di consumare meno energia, e quindi risparmiare anche cifre considerevoli a lungo termine.

Nonostante tutti questi preziosi aiuti e agevolazioni da parte dello stato italiano, sono ancora tante le famiglie italiane che rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, non permettendosi permettere il pagamento di bollette così ingenti, soprattutto nel caso in cui si tratti di una famiglia monoreddito, composta eventualmente da 4 o 5 persone.

Consigli utili

Oggi in particolare vi daremo qualche consiglio per consumare meno energia possibile, e risparmiare conseguentemente sulle prossime bollette che arriveranno alla fine del mese. Una delle voci che sicuramente consuma di più in termini energetici all’interno dell’ambiente domestico è quella degli elettrodomestici. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavastoviglie, frigorifero, asciugatrice e via dicendo, il consumo elettrico è davvero elevato, soprattutto nel corso degli ultimi anni in cui siamo sempre più abituati. In particolare ci focalizzeremo sulla lavastoviglie, che utilizziamo quotidianamente per pulire le nostre posate.

Per farvi un esempio lampante, i modelli di lavastoviglie meno efficienti consumano anche fino a 2.2 kW all’ora: è per questo che consigliamo sempre l’utilizzo di elettrodomestici di nuova generazione, dal momento che una lavatrice moderna riesce a ridurre il consumo fino a 1.3 kW all’ora. Nel caso in cui la utilizziate anche 2 volte al giorno, questo potrebbe portare addirittura a 60 euro di consumo al mese.

In questo caso quindi la nostra raccomandazione è quella di usare sempre e solo la lavastoviglie rigorosamente a pieno carico, in modo tale da non effettuare due o più lavaggi nel corso della giornata, e e ridurre sensibilmente i consumi.