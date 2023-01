Enzo Paolo Turchi, il marito di Carmen Russo dice basta: “Non ce la faccio più”

Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo, sono una coppia molto stimata dal pubblico. Ora sono di nuovo al centro dell’attenzione: il video sui social.

Enzo Paolo Turchi è un ballerino, coreografo e insegnante di ballo, classe ’49. E’ noto, oltre che per il suo talento, per essere il marito del volto noto dello spettacolo italiano, si tratta di Carmen Russo.

Carmen Russo, pseudonimo di Carmela Carolina Fernanda Russo, è una ballerina – come il marito – showgirl e attrice, che negli anni non ha mai abbandonato la sua carriera per niente al mondo. Oggi ha 63 anni e ne dimostra quasi la metà, continua ad essere al centro dell’attenzione dei media del nostro paese.

La coppia forma una coppia televisiva tra le più famose d’Italia, insieme hanno partecipato a diversi reality show, dando modo al pubblico di conoscerli nel dettaglio, scoprendo lati positivi quanto quelli negativi. Recentemente si parlava di crisi di coppia, ma è stato tutto smentito da entrambi.

Sia Enzo che Carmen, però, ci tengono a tenere aggiornati i fan sulla loro vita privata. I due non hanno mai nascosto nulla al pubblico, per questo anche sono molto apprezzati da tutti.

L’unione di Enzo e Carmen

Recentemente Carmen Russo ha partecipato al Grande Fratello Vip, sopportando la distanza dal marito e dai suoi cari. In quel momento si sono diffuse le voci riguardo la crisi matrimoniale e entrambi si sono fatti sentire, smentendo la cosa. In particolare, Carmen, nella casa è riuscita a farsi riconoscere per la sua determinazione e precisava molto spesso quanto sentisse la mancanza di Enzo.

L’uomo, dall’altra parte dello schermo, ha sofferto tantissimo la mancanza della moglie, infatti ha dichiarato molte volte di non passare un periodo bellissimo per questo motivo. I sue si sono sposati nel 1987 e non si sono mai allontanati, gestendo sempre insieme la loro scuola di ballo a Palermo.

Enzo: “non ce la faccio più”

Carmen ed Enzo amano pubblicare contenuti con i fan, infatti sono molto seguiti e apprezzati anche su Instagram. Uno dei loro ultimi post, caricato da Carmen Russo, li riprende in un video. Tutto si svolge in cucina e vediamo Carmen che dice al marito di adorare la cucina tecnologica in cui si trovano – casa di alcuni amici per i quali stanno cucinando. Il marito le risponde contrariato e lei ironica risponde “Ma sei troppo antico!” e lui ancora “Ci manca solo la sedia elettrica. Io non sono antico, sono pratico”.

Nel mentre Enzo cucina, si imbatte in strumenti tecnologici, ad esempio lavandino, forno, fornelli e piastra, ironizzando in dialetto meridionale e fingendo per gli spettatori un divertente battibecco con Carmen. Alla fine del video, mentre l’uomo taglia della pancetta, dice alla moglie: “Possiamo andare in una trattoria qui vicino? Perchè io non ce la faccio più“. Carmen ha scritto nel post: “Serata con amici in casa tecnologica…evviva i vecchi tempi!”. La coppia sa bene come divertirsi e divertire!