WhatsApp, per eliminare il tuo account bastano pochi click: l’operazione è irreversibile

Nel corso degli ultimi dieci anni, internet e tutto ciò che ne consegue si è diffusa in maniera capillare praticamente in tutto il mondo, raggiungendo anche zone che prima non erano coperte.

Questo ha conseguentemente portato allo sviluppo e all’ulteriore diffusione dei social network (come ad esempio Facebook, Instagram, il più recente Tok Tok e via dicendo), così come gli smartphone, che hanno (e stanno tutt’ora) conosciuto il loro periodo d’oro.

È da questa situazione in cui siamo “perennemente connessi” che sono nate le prime applicazioni di messaggistica istantanea, che nel giro di pochissimo tempo sono riuscite a spodestare quel “monopolio” che prima era rappresentato rispettivamente dagli SMS (per i messaggi testuali) ed MMS (per i messaggi multimediali, andando a comprendere lo scambio di foto e video tra utenti di tutto il mondo).

Tra le principali ricordiamo in particolare WhatsApp, probabilmente la più famosa, che ad oggi vanta ormai miliardi di utenti sparsi in tutto il mondo, seguita immediatamente dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata (che garantisce livelli elevatissimi di privacy) il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso ad accaparrarsi milioni e milioni di utenti a livello di tutto il mercato mondiale.

A volte nasce però la necessità di eliminare il proprio account WhatsApp, ed è proprio di questo che vi parleremo oggi, illustrandovi tutti gli step, di passaggio in passaggio, sia per sistemi operativi Android che per iOS.

La guida

In questo caso per cancellare definitivamente il proprio account WhatsApp, basterà aprire l’app sul proprio smartphone, per poi recarsi alla voce “Impostazioni“, nella parte superiore a destra dello schermo. A questo punto cliccate sulla voce “Account“, per poi selezionare “Elimina il mio account“.

Arrivati qui sarà necessario inserire il proprio numero di telefono con il quale ci si è iscritti a WhatsApp, preceduto nello specifico dal preciso internazionale (+39 nel caso dell’Italia, per chi non lo sapesse), e confermare successivamente di voler eliminare il proprio account.

Vi ricordiamo, per chi non ne fosse a conoscenza, che questa operazione è irreversibile, quindi pensateci sempre due volte prima di procedere con l’eliminazione definitiva dell’account WhatsApp. Nel caso in cui abbiate quindi informazioni importanti all’interno dell’app (come messaggi, così come anche foto e video), il nostro consiglio è quello di effettuare un backup preventivo (su servizi in cloud come Google Drive o One Drive, per esempio), in modo tale da salvaguardare tutto il vostro materiale importante.